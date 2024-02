Giorno del ricordo: il consiglio regionale premia le scuole superiori

Bandiere a mezz’asta il 10 febbraio, poi premiazione del concorso dedicato alle scuole superiori lombarde a cui hanno partecipato 145 studenti delle province di Bergamo, Lodi, Milano, Monza e Brianza e Varese. Il consiglio regionale della Lombardia celebra il Giorno del ricordo per le vittime delle foibe incontrando i più giovani.

Giorno del ricordo: mercoledì 14 febbraio la premiazione del concorso scolastico

Mercoledì 14 febbraio nell’Aula consiliare di Palazzo Pirelli la premiazione del concorso scolastico sul tema “Le Foibe, la strage di Vergarolla e il conseguente Esodo giuliano, fiumano e dalmata: come gli esuli hanno affrontato la sfida di ricostruire la propria esistenza in Lombardia e nel mondo”. Per i vincitori e i loro insegnanti un viaggio premio di istruzione di tre giorni a Redipuglia e sui luoghi del martirio delle popolazioni giuliano-dalmate-istriane.

Giorno del ricordo: i premi

Il premio individuale è stato assegnato a Alessia Cobo della V°A Itep Galileo Galilei di Laveno Mombello, in provincia di Varese; sono stati premiati il Liceo “Primo Levi” di San Donato Milanese, l’istituto Comprensivo “Alessandro Manzoni” Cologno Monzese, il Liceo Artistico Giacomo e Pio Manzù di Bergamo. Menzione speciale in concorso per l’istituto comprensivo San Paolo d’Argon di Cenate Sotto, menzione speciale fuori concorso il liceo statale Novello di Codogno (Lodi).

Giorno del ricordo: «Un dramma che abbiamo il dovere di ricordare»

«Sono passati più di 70 anni dai tragici fatti di Istria e Dalmazia a seguito dei quali 350mila cittadini italiani tra il 1945 e il 1948 dovettero fuggire lasciando beni, proprietà e attività avviate in quelle terre -sottolinea il presidente del Consiglio regionale Federico Romani – È stata una pagina tra le più cupe della storia del nostro Paese, avvolta a lungo nel silenzio e nel buio, come le tante vittime inghiottite dalle cavità carsiche dell’Istria e della Venezia Giulia. Un dramma che abbiamo il dovere di ricordare perché oggi il vero avversario da battere è l’indifferenza: è nostro dovere aiutare i più giovani a conoscere questa pagina tragica della nostra storia».

Giorno del ricordo: la premiazione, attesa anche Diana Bracco al cui padre è dedicato uno dei lavori

Alla cerimonia di premiazione sono attesi Federico Romani, l’esule istriana Marisa Brugna, Anna Maria Crasti dell’Associazione Nazionale Venezia-Giulia e Dalmazia, il rappresentante dell’Ufficio Scolastico regionale Andrea Saba. È prevista anche la partecipazione di Diana Bracco, al cui padre Fulvio è intitolato e dedicato il lavoro (una produzione video) vincitore del concorso (scuola di San Donato Milanese).