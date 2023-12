Raffica di furti tra Misinto e Lazzate nel fine settimana. In particolare ad alcuni residenti che si sono recati dai carabinieri per denunciare i fatti è stato detto che nella sola giornata di domenica erano state una decina le segnalazioni per furti o tentati furti. Le indagini sono in corso, ma nulla esclude che possa essersi trattato della stessa banda di ladri che da un po’ di tempo sta prendendo di mira la zona residenziale attorno alle Groane.

Raffica di furti in abitazione tra Misinto e Lazzate: numerosi colpi in collina a Barlassina e Cascina Nuova

Numerosi colpi si sono registrati nel quartiere in collina di Barlassina, altri nell’area di Cascina Nuova al confine con Cogliate ed ora questa anomala ondata di furti preoccupa i residenti. Anche perché ormai il periodo delle feste è prossimo e le case saranno presumibilmente meno controllate. I malintenzionati questo lo sanno e tengono d’occhio le abitazioni, anche per questo è utile proteggersi, oltre che con allarmi e inferriate, anche con la comunicazione, parlando con i vicini di casa e magari mettendosi d’accorso sul controllo dell’isolato. Intanto le forze dell’ordine lavorando sugli indizi portati dai residenti e sul controllo del territorio.