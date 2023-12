Agrate: ladri scatenati fanno quattro furti in due giorni

Il calendario delinquenziale dei ladri, evidentemente, segnava la città di Agrate. E infatti fra il primo e il 2 dicembre ben quattro sono stati i furti messi a segno ai danni di abitazioni.

Hanno iniziato venerdì primo dicembre, in via Giuseppe Mazzini. E quando il suo proprietario se n’è accorto era ormai troppo tardi. Entrato in casa infatti non credeva ai suoi occhi: divelta la finestra della sala, tutti i locali erano a soqquadro. E la razzia è stata totale: gioielli, orologi, contanti, due casseforti aperte e una di queste addirittura portata via. Dato l’allarme è intervenuta una pattuglia del Nucleo Radiomobile di Vimercate che, almeno al momento, nulla ha potuto se non effettuare i rilievi di rito, alla ricerca anche di eventuali tracce che possano aiutare le indagini.

Agrate: ladri scatenati e l’intervento del vicino

In via Leonardo da Vinci, invece, il giorno dopo, verso le ore 12,30 l’attenzione di un vicino di casa ha evitato il peggio. Si tratta di una villetta a schiera e i ladri, dopo aver forzato una porta-finestra che dava nella sala sono penetrati nell’appartamento, approfittando anche che l’abitazione era disabitata poiché i proprietari si trovavano in vacanza, mettendo, anche qui, a soqquadro tutto ciò che trovavano. Non si sono accontentati di rovistare a piano terra, si sono portati anche al primo piano cercando affannosamente sia in camera da letto che in bagno. A questo punto è stato il vicino di casa che sentendo l’allarme e vedendo movimenti strani, ha chiamato i proprietari che a loro volta hanno subito chiamato i carabinieri. Una pattuglia della Radiomobile di Vimercate è intervenuta e assieme alla figlia della coppia, avvisata dai genitori, hanno effettuato un sopralluogo. Al momento non è possibile se i delinquenti siano riusciti a trovare qualcosa di valore.

Agrate: ladri scatenati rubano scarpe, vestiti e una laurea

Nello stesso giorno, sabato, a sera tarda, in via Ugo Foscolo, un altro agratese ha dovuto fare l’amara scoperta. I ladri erano entrati nella sua abitazione dopo aver tagliato le inferriate di protezione di una finestra e una volta dentro, cercando in ogni locale, hanno trovato e portato via, di tutto: gioielli di valore, ma anche scarpe, vestiti e financo alcune borse firmate. I carabinieri di Agrate Brianza, intervenuti sul posto, hanno cercato eventuali tracce lasciate dai topi d’appartamento.

Ultima “visita indesiderata”, ancora sabato sera, verso le 22,30 in via Rodolfo Morandi. Anche qui tagliate le inferriate, una volta dentro i criminali, ben attrezzati, dopo aver aperto una cassaforte, si sono impossessati di tutto quanto hanno trovato, monili in oro ma anche un diploma di laurea. Il danno subito il proprietario non è stato ancora in grado di quantificarlo, cosa che si è riservato di comunicare quando presenterà la denuncia presso la stazione dei carabinieri di Agrate, intervenuti sul ,posto.