Correzzana: la polizia locale fa gli straordinari sotto Natale

I vigili fanno gli straordinari a Correzzana sotto Natale. Da mercoledì 13 dicembre e per tutto il periodo delle festività natalizie, l’Amministrazione Comunale ha disposto l’attivazione di un servizio straordinario di pattugliamento del territorio da parte della Polizia Locale nella fascia oraria 17.00-22.00. Obiettivo di questo nuovo servizio straordinario è quello di prevenire i tentativi di furto presso le abitazioni private, tentativi di furto che – durante il periodo natalizio – tendono ad aumentare.

Correzzana: la polizia locale e i pattugliamenti serali

L’attivazione di questo servizio è reso possibile a seguito della ricostituzione del così detto “fondo straordinari”, che l’Amministrazione Comunale è riuscita a completare rispettando gli stringenti vincoli imposti dalla normativa nazionale in materia, che limita appunto il ricorso alle prestazioni di lavoro dei dipendenti comunali al di fuori del normale orario di lavoro. Gli agenti della Polizia Locale di Correzzana, oltre al servizio di pattugliamento serale, continueranno a lavorare in sinergia con le Forze dell’Ordine, in particolare con i Carabinieri della Stazione di Besana Brianza, specie per quanto riguarda il controllo, l’identificazione e la segnalazione delle vetture sospette sfruttando l’impianto di videosorveglianza comunale, dotato di 30 “occhi elettronici” posizionati lungo i principali snodi stradali e gli edifici pubblici, oltre ai 3 varchi conta-targhe posizionati agli ingressi del paese.