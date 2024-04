Polizia tra i tifosi per evitare scontri dopo Monza-Napoli: 4 agenti e un funzionario contusi

È di cinque poliziotti contusi, quattro agenti del Reparto mobile e un funzionario, con prognosi tra i 3 e i 15 giorni, l’esito dell’intervento al termine della partita di Serie A tra Monza e Napoli, all’U-Power Stadium, terminata 4 a 2 per gli azzurri di mister Calzona, per evitare scontri tra opposte tifoserie.

Dalla Questura fanno sapere che sono stati identificati alcuni partecipanti tra i tifosi del Monza e che sono in corso ulteriori indagini anche attraverso l’analisi dei filmati della videosorveglianza.

La polizia evita lo scontro tra tifosi dopo Monza-Napoli: brianzoli identificati

Secondo quanto riportato dagli uffici di via Montevecchia, l’episodio è accaduto al deflusso, al termine del match. All’improvviso un gruppo di supporter biancorossi si è mosso di corsa in direzione della rotatoria di via Correggio dove era presente un pullmino di sostenitori del Napoli, “non appartenenti al tifo organizzato, piuttosto a un club”, specificano ancora dalla Questura.

Per evitare il contatto gli agenti della Questura e un funzionario e poi un reparto della Ps si sono frapposti tra le due fazioni. Il bilancio, tra caviglie e polsi slogati e contusioni è di 15 giorni di prognosi per il funzionario e di 3, 5, 10 e 15 giorni per i quattro agenti del Reparto mobile.