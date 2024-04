Monza-Napoli 2-4, le pagelle: sei minuti devastanti. Primo gol per Djuric, ottavo di Colpani

MONZA-NAPOLI 2-4 (1-0)

MARCATORI pt 9’ Djuric st 10’ Osimhen 12’ Politano, 16’ Zielinski, 17’ Colpani, 23’ Raspadori

MONZA (3-4-1-2) Di Gregorio 5.5; Izzo 6, Pablo Marì 6, Caldirola 5.5; Birindelli 6.5 (31’st Kyriakopoulos n.g.), Akpa Akpro 6 (9’st Bondo 5), Gagliardini 6 (31’st V.Carboni n.g.), Zerbin 6.5 (9’st Ciurria 5.5); Colpani 7; Djuric 7, Mota Carvalho 6 (27’pt Maldini 5.5). A disp.: Sorrentino, Gori, Donati, Colombo, Pedro Pereira, A.Carboni, Beretta. All.: Palladino 6

NAPOLI (4-3-3) Meret 6; Di Lorenzo 5.5, Rrahmani 6.5, Juan Jesus 5, Olivera 5.5 (35’st Mario Rui n.g.); Zambo Anguissa 6, Lobotka 6.5, Zielinski 7 (23’st Cajuste 6); Ngonge 5.5 (9’st Politano 7), Osimhen 7.5, Kvaratskhelia 5.5 (23’st Raspadori 6.5). A disp.: Contini, Gollini, Natan, Traorè, Simeone, Mazzocchi, Dendoncker, Ostigard. All.: Calzona 7

Di Gregorio 5.5 Subisce un gol più bello e incredibile dell’altro. Sul quarto finalmente riesce a parare, ma Raspadori arriva prima di tutti per la deviazione vincente. Con i piedi invece si concede qualche lusso di troppo.

Izzo 6 Viene sovrastato da Osimhen in una dimensione irraggiungibile sulla prima rete napoletana. Il nigeriano va talmente in alto da sembrare un giocatore Nba. Per il resto, gara ordinata, in anticipo, di presenza

Pablo Marì 6 Il migliore del reparto, chiude il portone a doppia mandata per tutto il primo tempo

Caldirola 5.5 Resiste finché può, sicuramente agevolato da una gara anonima di Ngonge, ma soccombe come tutti alla rimontona partenopea

Birindelli 6.5 Mette tutto quello che ha contro Kvara levandolo dal campo, si propone e agevola la rete di Colpani. Lento nel rientro su Raspadori, ma un’inezia di una gara positiva (31’st Kyriakopoulos n.g.)

Akpa Akpro 6 Mette tanta energia nella battaglia con il centrocampo azzurro, bravo in recupero, impreciso in qualche ripartenza in cui tecnicamente potrebbe fare leggermente meglio (9’st Bondo 5 Affonda prestissimo senza riuscire a pareggiare fisicità e dinamismo nel momento favorevole degli ospiti)

Gagliardini 6 Tiene stretto il timone in avvio, ma piano piano si trova trascinato dalla corrente (31’st V.Carboni n.g.)

Zerbin 6.5 Tanta gamba per questo ragazzo che tornava titolare dopo mesi e capacità di incidere con le sue qualità, mettendoci il fisico per controllare gli avversari (9’st Ciurria 5.5 Rientra dopo tante giornate di assenza causa condizioni precarie, deve ancora risolvere i suoi problemi)

Colpani 7 Accende la luce a piacimento, illuminando in manovra e risolvendo anche personalmente in fase di finalizzazione per l’ottava rete stagionale

Djuric 7 Inarrivabile in quota, svetta per il primo sigillo stagionale in biancorosso. Che sia un buon viatico per un finale di stagione da protagonista verso la riconferma al centro dell’attacco brianzolo

Mota Carvalho 6 Attacca puntando la qualunque, esce presto causa distorsione alla caviglia da verificare in settimana (27’pt Maldini 5.5 Sembra quasi non trovare la posizione adatta per mostrare la tecnica che potrebbe aiutarlo a gestire anche i momenti più difficili)

Palladino 6 Sceglie bene la formazione iniziale perché disinnesca il Napoli sul nascere delle azioni, togliendo Lobotka dal campo grazie alla marcatura diretta di Colpani. Va in vantaggio con l’azione marchio di fabbrica, ribaltamento di lato e palla in mezzo. Patisce sei minuti da tregenda quando Osimhen ribalta l’inerzia con singola capocciata. Ancora una volta però dimostra di avere idee e di saperle trasmettere.