Serie A, Monza-Napoli 2-4: benvenuti alla sagra del gol

⏳ Fischio finale: il Napoli di Calzona espugna l’U-Power Stadium battendo il Monza con un rocambolesco 4-2: primo tempo giocato a senso unico dai biancorossi di Palladino che aprono le marcature con Djuric; nella ripresa reazione veemente e rimonta azzurra con le reti di Osimhen, Politano e Zielinski; poi Colpani accorcia le distanze ma è il neo entrato Raspadori a fissare il risultato sul definitivo 4-2.

⚠️ Assegnati 4 minuti di recupero.

🟨 42′ Ammonito Bondo per un fallo commesso su Politano.

🟨 39′ Ammonito Donati dalla panchina per proteste.

🔄 35′ Cambio nel Napoli: al posto di Olivera entra Mario Rui.

🔄 31′ Doppio cambio nel Monza: al posto di Gagliardini e Birindelli entrano V. Carboni e Kyriakopoulos.

⚪🔵 29′ Pallonetto di Olivera ad imbeccare Osimhen che colpisce in rovesciata da posizione defilata, blocca la sfera Di Gregorio.

⚪🔵 25′ Ci prova anche Di Lorenzo ma la sua velenosa conclusione termina a lato.

⚪🔵 24′ Un tiro insidioso di Di Lorenzo è respinto da Di Gregorio, si avventa Raspadori che insacca con un tap-in sotto porta. MONZA-NAPOLI 2-4

🔄 24′ Doppio cambio nel Napoli: al posto di Zielinski e Kvaratskhelia entrano Cajuste e Raspadori.

⚪🔵 GOL DEL NAPOLI

⚪🔴 17′ Che spettacolo all’U-Power Stadium: il Monza accorcia le distanze con un pregevole sinistro a giro di Colpani che si insacca all’incrocio dei pali. MONZA-NAPOLI 2-3

⚪🔴 GOOOOOOOOOOOOOOL DEL MONZAAAAAAAAAAAAAAAAA

⚪🔵 16′ Clamoroso all’U-Power Stadium: ancora in rete il Napoli, questa volta con una bordata col sinistro di Zielinski che tocca la traversa e si infila in rete. MONZA-NAPOLI 1-3

⚪🔵 GOL DEL NAPOLI

⚪🔵 12′ Azione insistita del Napoli, la palla giunge a Politano che di prima intenzione insacca con una volée da fuori area. MONZA-NAPOLI 1-2

⚪🔵 GOL DEL NAPOLI

⚪🔵 10′ Pareggia il Napoli: Politano serve Anguissa che mette al centro per il colpo di testa di Osimhen che vola in cielo e batte Di Gregorio. MONZA-NAPOLI 1-1

⚪🔵 GOL DEL NAPOLI

🔄 10′ Cambio nel Napoli: al posto di Ngonge entra Politano.

🔄 9′ Doppio cambio nel Monza: al posto di Akpa Akpro e Zerbin entrano Bondo e Ciurria.

⚪🔴 9′ Ci prova Maldini dalla distanza con una conclusione da dimenticare.

⚪🔵 4′ Zielinski serve Ngonge in area che insacca all’angolino con un preciso diagonale ma l’ex Hellas Verona era in posizione di offside. Gol annullato prima dell’intervento del VAR.

⚪🔵 3′ Una punizione di Ngonge, calciata col sinistro, termina alta.

🟨 1′ Ammonito Akpa Akpro per un fallo commesso su Lobotka.

📣 RIPRENDE IL MATCH ALL’U-POWER STADIUM!

⚠️ Gli spettatori totali dell’incontro odierno sono 13.169 con un incasso di 455.383,94€. Il settore ospiti è occupato da 2.587 tifosi con un incasso pari a 103.480,00€.

⏳ Fine primo tempo all’U-Power Stadium: il Monza conduce sul Napoli per 1-0 grazie alla prima rete in maglia biancorossa di Djuric al 9′ che ha insaccato sul traversone di Zerbin proveniente dalla sinistra. Bordata di fischi e cori contro il presidente De Laurentiis da parte dei tifosi azzurri che non hanno gradito il primo tempo della loro squadra.

⚪🔴 48′ Al tramonto del primo tempo ci prova Akpa Akpro con una conclusione siderale col destro con la sfera che termina in curva.

⚠️ Assegnati 4 minuti di recupero.

⚪🔵 45′ Iniziativa di Kvaratskhelia che taglia il campo centralmente, avanza e calcia con un diagonale che non inquadra lo specchio della porta.

🟨 41′ Ammonito Ngonge per un fallo commesso su Colpani.

⚪🔵 40′ Ghiotta occasione per il Napoli: retropassaggio sanguinoso di Birindelli per Di Gregorio che colpisce il palla ma favorisce l’intervento di Kvaratskhelia che calcia di prima intenzione con il DiGre che riesce a sventare l’occasione.

⚪🔴 38′ Buona ripartenza del Monza: Colpani allarga a destra per il cross di prima intenzione di Birindelli per l’accorrente Maldini, ben appostato in area, che viene murato dalla difesa napoletana.

⚪🔵 32′ Errore in costruzione di Akpa Akpro. Recupera la sfera il Napoli: Osimhen serve Kvaratskhelia che prova la conclusione con un destro a giro ribattuto da Gagliardini.

🔄 27′ Cambio nel Monza: al posto di Mota Carvalho entra Maldini. Il portoghese lascia il campo per infortunio.

⚪🔵 25′ Azione in verticale del Napoli: Anguissa serve Ngonge che entra in area e calcia col destro, palla deviata in corner.

⚪🔴 20′ Buona trama biancorossa: Mota Carvalho sguscia a sinistra e va al cross, Birindelli assiste Colpani in area che tentenna un attimo di troppo ed è anticipato, prima di concludere, dalla retroguardia azzurra.

⚪🔵 17′ Primo sussulto del Napoli su azione da corner con un tiro velenoso di Di Lorenzo che sorvola la traversa.

⚠️ 16′ Lancio di fumogeni da parte di ultras partenopei, appena arrivati in curva dopo 15 minuti di protesta.

⚪🔴 9′ Monza in vantaggio al primo affondo del match: Colpani allarga a sinistra per Zerbin che mette al centro per l’inzuccata di Djuric che trafigge Meret. Primo gol in maglia biancorossa per l’ex Hellas Verona. MONZA – NAPOLI 1-0

⚪🔴 GOOOOOOOOOOOOOOL DEL MONZAAAAAAAAAAAAAAAAA

⚠️ 4′ Gioco ripreso.

⚠️ 2′ Gioco fermo per un infortunio occorso ad Anguissa. Cure mediche in corso.

📣 INIZIA IL MATCH ALL’U-POWER STADIUM!

Lo striscione della Curva Davide Pieri ⚪🔴

⏱️ Squadre in campo per il riscaldamento.

Avvistato Leonardo (ex calciatore del Milan e allenatore delll’Inter) all’U-Power Stadium pronto per seguire il match in Tribuna d’Onore.

Gli Ultras del Napoli entreranno allo stadio con un quarto d’ora di ritardo. Ecco le loro motivazioni diramate con un comunicato ufficiale: “Eppure si continua in questa nauseabonda aria di smobilitazione risaliremo sui furgoni e raggiungeremo Monza per stare come sempre accanto alle nostre maglie, quelle stesse fregiate ancora il simbolo vinto lo scorso anno. Per rispetto dello stesso, l’evidente sdegno generato da quest’annata balorda verrà serrato nelle nostre bocche, festoni ciondolanti pendono ancora nei nostri vicoli a ricordo della recente impresa fatta dagli stessi che oggi colpevolmente latitano quindi riteniamo irriconoscente ogni parole di disprezzo seppur meritata. Il rumore del nostro silenzio ad indicare una via senza ritorno a coloro che non sentono più i brividi sotto ciò che indossano, il rumors del nostro silenzio per chi dovrà programmare, perché dopo lo sbaglio non sarà tollerata perseveranza, il rumore del nostro silenzio nella speranza che dia un sussulto di dignità a chi nel saluto vorrà meritarsi un applauso nel ricordo di ciò che è stato fatto e consegnato alla storia. Muti per amore, ’72”.

In una piacevole giornata primaverile si affrontano Monza e Napoli. I biancorossi di mister Palladino, nonostante la sconfitta di misura rimediata contro il Torino di Juric, sono ancora in corsa per un posto in Europa e quest’oggi, in caso di vittoria, aggancerebbero in classifica proprio i partenopei. Gli azzurri vogliono riscattarsi dopo la clamorosa debacle in casa contro l’Atalanta che ha espugnato il “Maradona” per 3-0 nell’ultimo turno di campionato. Previsto il pubblico delle grandi occasioni. Calcio di inizio alle ore 15.00 all’U-Power Stadium.

Le formazioni ufficiali

⚪🔴 MONZA (3-4-1-2): Di Gregorio; Izzo, Pablo Marí, Caldirola; Birindelli, Akpa Akpro, Gagliardini, Zerbin; Colpani; Djuric, Mota Carvalho. A disposizione: Sorrentino, Gori, Donati, Colombo, Pereira, V. Carboni, Maldini, Bondo, A. Carboni, Berretta, Kyriakopoulos, Ciurria. All. Raffaele Palladino.

⚪🔵 NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Ngonge, Osimhen, Kvaratskhelia. A disposizione: Contini, Gollini, Natan, Mario Rui, Traorè, Simeone, Politano, Cajuste, Mazzocchi, Dendoncker, Ostigard, Raspadori. All. Francesco Calzona.