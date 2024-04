Monza, qualche tafferuglio fuori dallo stadio dopo la partita contro il Napoli

Se l’esito sportivo del match contro il Napoli per il Monza è stato amaro, il dopopartita ha addirittura portato in dote lo sgradito regalo di alcuni tafferugli tra le opposte tifoserie, al di fuori dell’U-Power Stadium. Secondo quello che è stato fin qui possibile ricostruire, nel tardo pomeriggio di domenica 7 aprile ad innescare la miccia sarebbe stato un gruppetto di tifosi ospiti, transitato in via Sicilia su un pullmino, con un chiaro atteggiamento provocatorio da parte dei suoi occupanti, finalizzato a cercare lo scontro.

Tafferugli: le forze dell’ordine hanno riportato la calma

Fortunatamente, prima che la situazione potesse degenerare, a riportare il sereno ci hanno pensato le forze di polizia, schierate in assetto antisommossa, che hanno impedito il contatto fisico diretto tra le teste più calde delle due fazioni. Un dazio in proposito lo ha pagato anche la circolazione veicolare, a lungo bloccata a causa di quanto appena descritto.