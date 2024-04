Monza-Napoli 2-4, Palladino: «La squadra ha dato tutto. Il mio futuro? La gara contro il Bologna»

Nella 31^ giornata il Napoli espugna Monza con un rocambolesco 4-2. Partita dai due volti quella vista all’U-Power Stadium: primo tempo favorevole ai biancorossi, ripresa a favore degli azzurri che ribaltano il match.

Le dichiarazioni del tecnico biancorosso

Raffaele Palladino, allenatore del Monza, nella conferenza stampa post partita, ha commentato così la prestazione dei suoi ragazzi:

«Avete subito dei grandi gol. Hanno realizzato dei gol balistici importanti. Noi potevamo gestire meglio la palla. Peccato per il gol finale. Bisogna fare i complimenti agli avversari. La squadra ha dato tutto, ora penseremo subito al Bologna. Il Napoli ha chance di spessore? Dopo la sconfitta di domenica ci aspettavamo una squadra arrabbiata. Noi ora abbiamo sette partite per fare del nostro meglio. Il Napoli ha tutte le carte in regola per disputare un grande finale di stagione. Cosa dici del tuo futuro a Napoli? Il mio futuro è la gara contro il Bologna al Dall’Ara. Zerbin? Ha difeso e attaccato bene. Ha fatto anche un bell’assist per il gol di Djuric. Colpani lo vedresti nel 4-3-3 del Napoli? Lo vedrei bene nel mio 3-4-2-1. Andrea sta facendo bene e deve continuare così. Messaggio subliminale nello schieramento difensivo? No, è stato un caso. Zerbin non giocava da tanto mentre Birindelli ha avuto dei crampi. Problemi di stanchezza? Questo lo chiederò alla squadra. Penso che la squadra si sia scoraggiata dopo aver subito tre gol in pochi minuti. Si sente sottovaluto dall’opinione pubblica? Sinceramente si perché riconfermarsi in Serie A non è mai semplice. Va dato più merito ai ragazzi che stanno facendo qualcosa di straordinario. Sembra scontato quello che stiamo facendo e noi daremo il massimo per finire la stagione».