Plastic free in via della Blandoria: due discariche abusive tra Monza e Villasanta

Una tonnellata di rifiuti tolti da strade e viali, al confine tra Monza e Villasanta. È il frutto della camminata ecologica proposta da Plastic Free per domenica 17 marzo. Una ventina i volontari che hanno partecipato all’iniziativa.

Plastic free in via della Blandoria: una tonnellata di rifiuti abbandonati

Come sempre nei sacchi della raccolta differenziata sono finite bottiglie di vetro, macerie e persino giocattoli rotti, vecchie valigie, sedie usate. E poi diversi altri rifiuti raccolti nel fosso a bordo del campo che si trova al confine tra i due comuni, a ridosso della scuola superiore Mapelli di Monza.

«La raccolta è stata organizzata con l’obiettivo di risolvere una volta per tutte la situazione di abbandoni, ormai risaputa, in via della Blandoria, proprio dietro al Mapelli – spiega Andrea Barcellesi, vicepresidente regionale dell’associazione – La realizzazione della pista ciclabile su viale Monza prima e l’installazione di una telecamera ad opera del comune di Villasanta poi dovrebbero garantire il mantenimento decoroso della zona o comunque assicurare la perseguibilità di chi abbandona illegalmente i rifiuti».

Plastic free in via della Blandoria: due discariche tra i boschetti

In un’area relativamente piccola sono state trovate ben due discariche abusive, nascoste tra i boschetti. «Mi auguro che ora che l’area è stata bonificata si provveda anche a bonificare e recuperare quei boschetti», aggiunge Barcellesi. In particolare sul territorio di Villasanta sono state scoperte due grandi discariche a cielo aperto.

«Una in particolare versa in condizioni critiche – continua – abbiamo trovato anche grossi copertoni ricoperti di edera e con alberi cresciuti all’interno, segno della lunga permanenza in quel luogo».

Plastic free in via della Blandoria: Monza, Villasanta e Brugherio riconosciute da Plastic Free

La raccolta, organizzata dai due comuni limitrofi, arriva a una settimana dalla cerimonia di premiazione proprio delle amministrazioni di Monza e Villasanta (insieme al comune di Brugherio) da parte dell’associazione Plastic Free per i comuni attenti e attivi verso le tematiche ambientali.