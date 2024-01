Inquinamento: Monza, Villasanta e Brugherio sono riconosciuti Plastic free

Si è svolta il 24 gennaio, nella sala stampa della Camera dei deputati, la conferenza stampa di presentazione dei comuni Plastic free. Il riconoscimento, assegnato dall’associazione alle amministrazioni che più di altre si sono distinte nel contrastare l’inquinamento da plastica e giunto alla terza edizione, è andato a 111 comuni in tutta Italia, dei quali 9 in Lombardia e ben 3 in provincia di Monza e Brianza. Si tratta di Villasanta, Brugherio e Monza.

Monza, Villasanta e Brugherio sono riconosciuti Plastic free; conferenza alla Camera e premiazioni il 9 marzo a Mialno

I tre comuni scelti dall’associazione, attiva dal 2019, hanno superato la valutazione del comitato interno basata su una serie di parametri che tengono conto la lotta agli abbandoni illeciti, la sensibilizzazione sul territorio, gestione dei rifiuti urbani e ancora attività virtuose dell’ente e collaborazione con la onlus. Il riconoscimento concreto, una piccola tartaruga simbolo di Plastic free, verrà consegnato alle amministrazioni nel corso di una cerimonia ufficiale che si svolgerà il 9 marzo al teatro Carcano di Milano.

Villasanta riconosciuta Plastic free: «otto anni di lavoro»

«Questo riconoscimento corona questi otto anni di lavoro come assessore all’ambiente e rende riconoscibile Villasanta come comune virtuoso, sia per la gestione dei rifiuti sia per la difesa dell’ambiente», ha commentato Gabriella Garatti.