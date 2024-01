Villasanta, successo per la mattinata di plogging promossa da Plastic free e Officine Samovar

Duecento chili (quasi) di piccoli rifiuti raccolti e smaltiti. È la quantità di spazzatura abbandonata per strada e nelle aree verdi di Villasanta, che i volontari di Plastic free insieme all’associazione Officine Samovar hanno raccolto sabato 20 gennaio. Un’iniziativa promossa all’interno della kermesse “All Vintage”, organizzata dall’Operazione Mato Grosso di Villasanta in sostegno delle missioni in Sudamerica, un evento che ha raccolto l’applauso dei tantissimi visitatori che hanno curiosato tra vecchi abiti, accessori, vinili e fumetti d’epoca.

Ambiente: quaranta i volontari coinvolti

Circa quaranta i volontari che hanno partecipato alla mattinata di plogging. A coordinare la giornata ecologica oltre a Plastic free e Officine Samovar anche Operazione Mato Grosso e il Carretto di Carate Brianza. Tra i protagonisti della mattinata c’era anche l’assessore all’ambiente Gabriella Garatti. La giornata ha fruttato ben 180 chili di rifiuti, raccolti dai volontari lungo le aree verdi che da Villa Camperio, luogo di ritrovo dei volontari, portano verso la porta del parco. Le squadre di volontari hanno battuto poi anche la pista ciclabile in direzione di Arcore, via della Vittoria e piazza Canova.

Ambiente: il rilancio di Officine Samovar

La mattinata di plogging ha segnato il ritorno dell’associazione Officine Samovar, le cui attività si erano interrotte a causa del Covid e di fatto non ancora riprese. Il 2024 segna il decimo anno di vita dell’associazione, nata per trovare e creare spazi di aggregazione, di studio e coworking per i ragazzi. Ora la sfida è trovare nuovi giovani che riprendano in mano le sorti dell’associazione, promuovendo nuove attività.

Ambiente: il ruolo sempre più capillare di Plastic free

Quella di sabato 20 gennaio è l’ennesima giornata di raccolta rifiuti promossa da Plastic free a Villasanta. «L’auspicio è che si possa sottoscrivere con Plastic free un protocollo di intesa per promuovere giornate come questa e per la cultura della cura dell’ambiente nel nostro paese», ha spiegato la vicesindaco Garatti. L’associazione infatti ha nel corso dei mesi scorsi stretto rapporti di collaborazione proficua con diverse realtà villasantesi: dai volontari della Croce Rossa all’associazione Amici della Speranza e l’oratorio.