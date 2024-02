Plastic free di nuovo in pista: una tonnellata di rifiuti raccolti sulla roggia Lupa, prossima tappa via della Blandoria

È ripartita l’attività di CleanUp a Monza promossa da Plastic free. I volontari dell’associazione si sono dati appuntamento sabato 24 febbraio per il primo evento di pulizia dell’anno. Una ventina i partecipanti, compresi alcuni bambini, che hanno sfidato il meteo non proprio favorevole. L’area interessata dall’intervento di pulizia è stata quella compresa tra le vie Rosmini, Lippi e Cesare da Sesto, lungo la roggia Lupa.

Plastic free di nuovo in pista: in poco meno di due ore raccolti vetro, plastica, pneumatici, pezzi di mobili

Monza Plastic free CleanUp raccolta rifiuti abbandonati

In poco meno di due ore i volontari hanno raccolto circa una tonnellata di rifiuti tra bottiglie di vetro, penumatici, pezzi di mobili, sanitari e contenitori di plastica.

«Siamo molto soddisfatti di questa prima uscita – ha commentato Valeria Prandoni, referente per Monza di Plastic free – Grazie a interventi di questo tipo, attenti e costanti, potremo permetterci di avere un pianeta anche domani».

Plastic free di nuovo in pista: il 10 marzo raccolta rifiuti in via della Blandoria

Il calendario di attività dell’associazione continua. Il prossimo appuntamento con la raccolta dei rifiuti è il 10 marzo, con un evento organizzato dai comuni di Monza e Villasanta.

«L’area interessata dalla raccolta rifiuti si trova proprio sul confine tra le due città – continua Prandoni – si tratta di via della Blandoria».

È possibile iscriversi direttamente sul sito. Il ritrovo per l’evento del 10 marzo è per le 9.30 in via Parmenide, all’ingresso della scuola Mapelli a Monza, a pochi metri dal confine con Villasanta.