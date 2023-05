Pedemontana in Brianza: «Tratte B2 e C, progetti a giugno e lavori dal 2023»

Passi in avanti per la realizzazione delle tratte B2 e C di Pedemontana. L’autostrada che taglia la Brianza da ovest ad est ha in rampa di lancio due sezioni dell’infrastruttura di collegamento da Lentate Sul Seveso fino a Usmate Velate passando per Desio e tanti altri Comuni del territorio.

A dettare i tempi è stato il direttore generale di Autostrada Pedemontana Lombarda Sabatino Fusco che al Cittadino ha spiegato di attendere «per fine giugno il progetto esecutivo da parte del consorzio di imprese guidato dal Gruppo Webuild e partecipato da Impresa Pizzarotti & C S.p.A e dopo le nostre valutazioni siamo convinti di consegnare il cantiere entro la fine del 2023».

Pedemontana in Brianza: i tempi di B2 e C, mille giorni di lavori

Secondo le previsioni di Apl ci vorranno mille giorni di lavori ossia due anni e nove mesi per arrivare proprio al 2026 con questi due percorsi conclusi in vista delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortin.

Nel dettaglio questi due tracciati prevedono l’investimento di fondi pubblici, di circa 1,26 miliardi di euro, che riguardano: la Tratta B2, di circa 9,6 chilometri, che si aggancia alla Tratta B1 già realizzata e si estende dall’interconnessione con la SP35 “Milano-Meda” nel Comune di Lentate sul Seveso fino all’interconnessione con la SP35 nel Comune di Cesano Maderno.

Il tracciato, cui sono connesse altre opere come svincoli e raccordi, si sviluppa per circa 2,8 chilometri in trincea, per 3,6 chilometri in rilevato, 3 chilometri in galleria artificiale e 200 metri in viadotto.

E la Tratta C, con una lunghezza di circa 16,6 chilometri, che si estende dall’interconnessione con la SP35 “Milano-Meda” sempre a Cesano Maderno (dove termina la tratta B), fino all’interconnessione con la Tangenziale Est all’altezza di Usmate-Velate.

Il tracciato, oltre a svincoli e raccordi, si sviluppa per circa 9,6chilometri in trincea, 300 metri in rilevato, 6,5 chilometri in galleria artificiale e 200 metri in viadotto.

Pedemontana in Brianza: gallerie e trincee

«Mentre la B2 è una prosecuzione, la C è proprio da realizzare ex novo e devo dire che gran parte della strada è in galleria o in trincea. I Comuni coinvolti dal passaggio di Pedemontana sono veramente molti per quanto concerne questi 26 chilometri di asfalto nel suo complesso».

Pedemontana in Brianza: i Comuni interessati dai tracciati

I paesi interessati sono Barlassina, Seveso, Meda, Arcore, Biassono, Bovisio Masciago, Camparada, , Lesmo, Lissone, Macherio, Seregno, Sovico, Vedano al Lambro, Vimercate oltre ai già menzionati Lentate sul Seveso, Cesano Maderno Desio e Usmate-Velate.

Pedemontana: i tempi nel cuore della Brianza

Proprio il cuore della Provincia di Monza e Brianza dopo che con le tratte A e B1 sono stati toccati territori di Varese e Como. In questi ultimi mesi sono stati più che frequenti i rilevamenti con i carotaggi da parte dei geologi per sviluppare quello che è il progetto esecutivo che dovrà arrivare sul tavolo di Fusco entro circa 30 giorni.