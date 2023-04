Lesmo: il ricorso al Tar contro Pedemontana si discuterà solo a luglio

Bisognerà aspettare almeno tre mesi per la discutere al Tar il ricorso presentato dal Comune di Lesmo contro Pedemontana o meglio contro la proroga alla pubblica utilità di Cal. A comunicarlo in una breve nota è stata la stessa amministrazione guidata dal sindaco Francesco Montorio.

Lesmo: il ricorso al Tar contro Pedemontana e il confronto con Apl

“Il Tar Lombardia ha comunicato che la discussione del ricorso “Pedemontana” (oggetto: 4n – opere pubbliche – collegamento autostradale Dalmine-Como-Varese – valico del Gaggiolo e opere connesse – dichiarazione di pubblica utilità – proroga) è fissata per l’udienza pubblica del 14/07/23 alle 12Come già anticipato nel corso dell’ultimo incontro in Sala Consigliare, non è stata chiesta sospensiva non riscontrando, al momento, elementi di urgenza. Intanto proseguiranno i confronti con Pedemontana” si legge nella nota diffusa dal palazzo Comunale. La curiosità è capire se in questi circa 90 giorni ci saranno degli incontri ufficiali tra l’amministrazione locale e Apl per la realizzazione della Tratta C nell’area lesmese, che interesserà le frazioni Gerno e Peregallo nei pressi della rotonda della Yamaha e taglierà alle spalle del cimitero per collegarsi con i boschi di Bernate frazione di Arcore.