Pedemontana apre un tavolo di confronto con Lesmo

Pedemontana ha contattato Lesmo per aprire un tavolo di confronto. È questa la novità sostanziale dell’incontro pubblico in sala consiliare di martedì sera 4 aprile organizzata dall’amministrazione Montorio. Proprio il sindaco Francesco Montorio spiegando il ricorso al Tar Lombardia contro Cal ha fatto sapere che “Siamo stati contattati direttamente da Pedemontana per aprire un tavolo di trattativa probabilmente quello che stiamo facendo ha un senso”. In realtà il primo cittadino aveva già annunciato qualche settimana fa un contatto con la società che sta portando avanti l’opera c’era stato, ma adesso sembra che la cosa sia più concreta.

Pedemontana, aperto un tavolo di confronto: “Non è uno scherzo”

Anzi il primo cittadino ha anche ammesso in modo ironico che “Siamo stati chiamati e non era il primo aprile, quindi non credo sia assolutamente uno scherzo. Noi chiaramente abbiamo sempre detto che questa azione legale che stiamo portando avanti ha tra gli obiettivi quello di dialogare con le istituzioni superiori sul tema e fare il massimo per il nostro territorio”. Sembra che questo scopo sia stato raggiunto. Ora sale la curiosità per capire quando ci sarà l’atteso vertice.