Elezioni, Assolombarda ai Comuni al voto: «Attrattività del territorio e infrastrutture»

Attrattività del territorio e semplificazione delle procedure amministrative, modernizzazione e promozione della formazione al mondo del lavoro. Sono i punti su cui si devono concentrare i Comuni al voto per il nuovo sindaco nella visione di Assolombarda e del presidente della Sede di Monza e Brianza Giovanni Caimi, intervenuto sul tema a dieci giorni dall’apertura dei seggi.

Elezioni, Assolombarda ai Comuni al voto: “Investire sull’orientamento per promuovere la formazione”

“Con i Comuni che stanno andando al voto, come Assolombarda abbiamo da tempo avviato un dialogo proficuo su molti dei temi che guardano ad aumentare la competitività e l’attrattività del territorio e delle sue imprese – ha commentato Caimi – Un processo nel quale giocano un ruolo fondamentale due fattori: la semplificazione delle procedure amministrative e la digitalizzazione dei servizi. Le imprese hanno bisogno di iter amministrativi più veloci, di poche regole chiare e semplici. Lo Sportello Unico per le Attività Produttive deve essere l’interfaccia unica delle imprese nei confronti della Pubblica Amministrazione e, in tema di governo del territorio, le norme urbanistiche adeguate al processo di modernizzazione delle sedi in corso nelle nostre imprese. Inoltre, strategiche per la crescita del sistema economico sono le competenze. Occorre investire sull’orientamento per promuovere la formazione di tecnici specializzati. Le Amministrazioni possono realizzare campagne di sensibilizzazione a tali percorsi per i giovani e le loro famiglie e per le persone in transizione nel mercato del lavoro, attivare sportelli per i servizi di politica attiva”.

Elezioni, Assolombarda ai Comuni al voto: le infrastrutture da potenziare

Particolare attenzione è posta al sistema dei trasporti sia sulle strade che sulle linee ferroviarie, con indicazioni precise degli interventi che sarebbero da realizzare.

“Essere un territorio attrattivo significa avere infrastrutture adeguate al trasporto di persone e merci. Ribadisco l’opportunità della Pedemontana che, sempre in una logica di concertazione, non può però essere frenata da campanilismi e logiche elettorali, ma deve poter contribuire allo smaltimento del traffico sulle strade urbane e alla conseguente riduzione dell’inquinamento ambientale. Sono necessarie opere compensative per il territorio e per le comunità. Serve anche una rete del trasporto ferroviario capillare ed efficiente il quadruplicamento della ferrovia Chiasso-Seregno-Monza, la realizzazione del terzo binario sulla tratta Cormano-Varedo, il potenziamento del nodo di Seveso, il raddoppio della Seregno-Bergamo. Devono essere realizzati i prolungamenti delle linee 1, 5 e 2 della Metropolitana e le metrotramvie Milano-Seregno e Milano-Limbiate. Le nostre imprese stanno affrontando sfide complesse, come la transizione digitale e ambientale. Su questi temi fondamentali auspico che dalle nuove amministrazioni arrivino risposte concrete e mirate per la crescita del sistema economico della Brianza”.