Pedemontana: una passeggiata nel Pane per dire no alla D Breve

Una passeggiata nel verde del parco Pane per dire no ancora una volta alla Tratta D Breve di Pedemontana. Domenica mattina 7 maggio un folto gruppo di persone si è dato appuntamento nella frazione di San Maurizio a Vimercate per affrontare una camminata tra i prati del Parco Agricolo Nordest insieme al comitato Fermiamo Ecomostro, facendo cinque tappe all’interno dell’area dove dovrebbe passare l’autostrada brianzola.

Pedemontana: una passeggiata nel Pane e lo striscione

A guidare il gruppo ci hanno pensato Elena ed Andrea insieme all’esperto agronomo Salvatore Sau. Alcuni ambientalisti hanno esposto anche degli striscioni con la scritta “Ci state rubando il Pane”.