Comitato difesa del territorio di Lissone in Regione per ribadire il no a Pedemontana

Nuova manifestazione del Comitato difesa del territorio di Lissone: in pullman direzione Regione Lombardia per ribadire il no a Pedemontana. Dopo la catena umana promossa nella frazione di Santa Margherita a metà aprile, il Comitato ha deciso di fare sentire la propria voce e quella dei cittadini contrari al passaggio dell’autostrada nella città di Lissone, ed in particolare nelle zone verdi di Santa Margherita, “là dove le decisioni si prendono” fanno sapere gli organizzatori che lanciano l’invito ad unirsi nella manifestazione “Tutti in Regione sabato 10 giugno”.

Lissone, un incontro “No Pedemontana”

No a Pedemontana, da Lissone in Regione: come prenotare un posto sul pullman

Per raggiungere Milano, il Comitato ha organizzato un pullman. E’ possibile prenotare il posto chiamando o scrivendo al numero whatsapp 3396443782. La partenza è da piazza Don Camporelli, a Santa Margherita, alle 9. Ritorno previsto per le 13. Costo: 8 euro adulti, gratis under 12. “Sarà una data importante per i tantissimi che si oppongono alla realizzazione di Pedemontana- spiegano dal Comitato- dopo anni di contrarietà e dopo gli ultimi mesi di intensa mobilitazione, abbiamo deciso di far sentire la nostra voce in Regione Lombardia, l’istituzione che da decenni persegue la realizzazione di questa autostrada. Ribadiremo il nostro no ad un’opera inutile, costosa e non sostenibile. L’autostrada attraverserà uno dei territori più urbanizzati della regione, un territorio che ha già conosciuto un indiscriminato consumo di suolo“.

No a Pedemontana, assemblea organizzativa giovedì 11 maggio

Per organizzare al meglio la manifestazione, il Comitato difesa del territorio di Lissone ha promosso un’assemblea per giovedì 11 maggio, alle 21, nella sala polifunzionale della biblioteca civica, in piazza IV novembre, a Lissone. Questa settimana, il Comitato si fa per altro particolarmente attivo: banchetti raccolta firme giovedì 11 al mercato di Santa margherita (dopo quello di lunedì scorso in centro Lissone) e sabato mattina in piazza Libertà.