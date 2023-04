Imbrattata la cappellina del cimitero di Lesmo con la scritta No Pedemontana

Compare la scritta “No Pedemontana” sulla cappellina della Madonna al cimitero di Lesmo e il comitato No Pedemontana di Lesmo, Camparada e Arcore prende subito le distanze. Questo gesto compiuto da ignoti ai danni dell’edicola all’inizio di via Rimembranze sembra un mero atto vandalico.

Imbrattata la cappellina e il comitato “Ci dissociamo e ripuliamola col Comune”

Intanto il comitato contro il completamento dell’autostrada brianzola ha fatto sapere che “il nostro gruppo si dissocia assolutamente da queste forme di protesta e vandalismi che vanno a colpire patrimoni storici e culturali della comunità, oltre che a pesare economicamente sulle casse comunali, e quindi di

tutti noi, per il suo ripristino. Anche se comprendiamo il nervosismo e la preoccupazione

che l’impatto di Pedemontana avrà sul nostro territorio riteniamo che ci siano altre forme di protesta civili che non vanno a rovinare proprietà pubbliche o private. Allo stesso modo diffidiamo chiunque ad intraprendere azioni che possono screditare agli occhi dei cittadini il nostro gruppo.

Contatteremo l’amministrazione comunale per offrire una nostra partecipazione al ripristino e pulizia della Cappellina”.