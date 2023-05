Pedemontana: gli ambientalisti annunciano la protesta sotto il Pirellone

Gli ambientalisti non mollano contro Pedemontana anzi sono pronti a manifestare sotto il Pirellone a Milano. “Proseguiremo con la nostra azione di contrasto alla Pedemontana, lavorando per una nuova iniziativa pubblica, prevista per sabato 10 giugno a Milano davanti a una sede della Regione, per rendere ancora più visibili le ragioni che stanno alla base del nostro impegno – hanno fatto sapere i diversi gruppi brianzoli impegnati per la tutela del verde -. La partita per noi non è chiusa, il coraggio e la volontà ci sono ancora e riteniamo che non sia mai il tempo della rassegnazione perché il nostro territorio merita attenzione e salvaguardia e non il disastro ambientale conseguente al completamento dell’autostrada”.

Pedemontana: gli ambientalisti e il ricorso di Lesmo al Tar

I temi su cui i diversi comitati danno battaglia sono sempre i medesimi e ripercorrendo tutta la cronistoria della realizzazione o meglio completamento dell’autostrada gli ecologisti hanno voluto sottolineare anche come il ricorso presentato al Tar dal Comune di Lesmo avverso alla proroga dell’utilità pubblica dell’infrastruttura decisa da Cal “Sarà una partita complicata, certamente non risolutiva, ma che, ci auguriamo, possa consentire l’apertura di nuovi scenari, al momento non presi in considerazione dalla Regione e basati sulla messa in discussione dell’infrastruttura così come voluta e progettata. Anche i recenti incontri chiesti e ottenuti da singole amministrazioni con la società Autostrada Pedemontana Lombarda (APL), mera concessionaria senza attribuzione decisionale ampia, si sono rivelati puramente informativi ottenendo solo dinieghi alle richieste di modifiche progettuali sostanziali avanzate”. Intanto lo scorso 7 maggio il comitato “Fermiamo ecomostro” ha tenuto una camminata nei prati del Parco Pane a Vimercate per osservare alcune aree dove secondo il progetto della Tratta D dovrebbe transitare Pedemontana.