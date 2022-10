Muore investito mentre cammina sulla Valassina

La polizia stradale di Monza sta indagando su un investimento mortale avvenuto nella notte fra mercoledì 19 e giovedì 20 ottobre lungo la Statale 36, a Bosisio Parini. La vittima è un uomo di 31 anni, di origine magrebina, ancora in via di identificazione. La tragedia è avvenuta poco dopo mezzanotte: l’uomo stava percorrendo a piedi la carreggiata sud della Statale quando è stato travolto da un suv proveniente da Lecco. La conducente si sarebbe accorta della presenza del pedone solo all’ultimo momento e ha dato immediatamente l’allarme.

Muore investito sulla Valassina, indaga la Polizia stradale di Monza

Sul posto si è portato personale paramedico con un’automedica e un’ambulanza ma il 31enne era deceduto. In corso le operazioni di riconoscimento della vittima che non aveva documenti e le indagini per ricostruire la dinamica di quanto accaduto, magari anche avvalendosi delle telecamere presenti all’altezza dello svincolo. Resta da capire anche la ragione per la quale l’uomo stesse pericolosamente camminando a piedi lungo la Statale 36.