Incidente tra due auto sulla Valassina, lunghe code fino a Briosco

Piccolo incidente ma grandi code sulla Valassina nel pomeriggio di sabato 8 ottobre. Poco dopo le 17 lo scontro fra due veicoli in direzione Milano, sulla Statale 36, una cinquantina di metri prima dell’uscita di Briosco. A entrare in collisione una Toyota Yaris e una Alfa Romeo Stelvio, che precedeva la Toyota lungo la strada. Proprio la Toyota ha riportato i danni maggiori, risultata non in grado di muoversi.

Sul posto, lungo la corsia di sorpasso, sono arrivati la polizia stradale di Monza, competente per il tratto di Valassina, i sanitari con un’ambulanza di Seregno soccorso e gli uomini dell’Anas, che hanno delimitato la zona dell’incidente per dirottare sulle altre corsie il traffico. Non risultato gravi conseguenze per nessuna delle persone coinvolte. Lunghe code subito dopo l’incidente verso Lecco, con auto ferme o rallentate oltre Costa Masnaga.

Incidente sulla Valassina