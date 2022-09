“Nevica” grandine a Veduggio e sulla Valassina, due auto colpite da un albero

Il maltempo si abbatte nella zona di Veduggio e dintorni nella serata di giovedì 29 settembre e ne fanno le spese il traffico della Valassina e la circolazione interna di alcuni comuni della zona. Oltre ai proprietari di due auto, e uno in particolare, che hanno dovuto fare i conti con un albero che è precipitato su due veicoli.

Grandine in Valassina e a Veduggio: i vigili del fuoco

Tutta colpa della rapida ondata di pioggia e grandine che si è riversata nell’area intorno alle 19. La sorpresa più grande, soprattutto perché non sembra avere avuto gravi conseguenze, la grandinata che ha imbiancato come una nevicata in parte la Valassina, la statale 36, e soprattutto il comune di Veduggio. Sulla statale, ulteriori rallentamenti e tilt del traffico dettati dalla pioggia, dalla grandine e dall’orario di rientro dal lavoro. Una autopompa dei vigili del fuoco di Seregno tra Veduggio e Briosco per estrarre l’acqua che ha invaso il sotterraneo di un distributore di benzina.

Maltempo e grandine: l’albero crollato a Veduggio

L’episodio con maggiori conseguenze, ma non per persone, ancora a Veduggio, in via Libertà, dove un albero sferzato dal maltempo si è abbattuto sulla strada di fronte al centro sportivo investendo due auto, una delle quali in modo più significativo. Sul posto i vigili del fuoco di Carate Brianza e i carabinieri.