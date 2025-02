Il maltempo ha dato la tregua sperata, sulla Grignetta è stato possibile per i soccorritori entrare in azione in sicurezza per recuperare i corpi senza vita dei due amici Cristian Mauri di Vimercate e Paolo Bellazzi di Cambiago. Sono gli escursionisti che sabato non erano rientrati, le ricerche sono proseguite per tre giorni prima di localizzarli nel canalone Caimi.

Morte sulla Grignetta, recuperati i corpi di Cristian Mauri e Paolo Bellazzi: i soccorritori in azione con una barella particolare

Una squadra del Soccorso alpino e speleologico ha recuperato la prima persona per portarla a valle con un tipo di barella particolare adatto per scivolare su terreni innevati. Mobilitati sei tecnici della Stazione di Lecco, intervenuti in quota con altre due squadre, di Lecco e della Stazione di Valsassina – Valvarrone, pronte.

Amici, sportivi, entrambi classe ’76, sono stati traditi dalla montagna che conoscevano in un weelend di meteo avverso. Il recupero avviene da terra, gli elicotteri non riescono ancora ad alzarsi in volo e sulla zona è ancora alto il rischio valanghe.