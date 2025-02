Ancora senza esito le ricerche proseguite per tutta la domenica dei due alpinisti brianzoli dispersi da sabato pomeriggio sulla Grignetta, nel Lecchese. L’allarme era stato lanciato al mancato rientro di Cristian Mauri, classe ’76 residente Vimercate, e di Paolo Bellazi, coetaneo di Cambiago.

Le operazioni sono state interrotte con l’arrivo del buio e dopo che sono state condotte per molte ore in condizioni meteo non favorevoli: sabato avviate con una nevicata in corso e vento forte in quota, domenica la visibilità è leggermente migliorata ma la perturbazione sulle Alpi non si è fermata.

Al lavoro quattro squadre del Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico (CNSAS), soprattutto delle Stazioni di Lecco e Valsassina – Valvarrone, guardia di finanza, vigili del fuoco e carabinieri. Due di queste hanno raggiunto rapidamente la vetta, mentre le altre hanno perlustrato metodicamente i canali della zona.

Dopo l’impiego della squadra droni con i dispositivi di rilevamento termico, per cercare di registrare un riscontro della presenza delle due persone disperse tra i sentieri e i canali, sono state effettuate bonifiche sui percorsi primari e nei canali, tra i quali il Caimi, il Porta, il Cecilia. Nessun segnale della presenza dei dispersi, neanche dai telefoni cellulari.