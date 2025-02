Riprese le ricerche per salvare due escursionisti brianzoli dispersi sulla Grignetta

Le riprese sono già riprese questa mattina, domenica 9 febbraio. Gli operatori sperano ancora di ritrovare gli escursionisti brianzoli dispersi da ieri, sabato 8 febbraio, sulla Grignetta. L’allarme è scattato verso le 14.30 dopo il mancato rientro dei due giovani. Non c’è traccia di loro nei bivacchi e nei rifugi della zona. I telefoni sono irraggiungibili. In azione quattro squadre del Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico lariano: interventi resi particolarmente difficili dalle condizioni meteo avverse. Da ormai quasi un giorno stanno proseguendo le ricerche del Soccorso alpino tra nevicate e forti raffiche di vento. Secondo le prime informazion i due escursionisti sono arrivati in auto ai Piani dei Resinelli. Poi sono partiti a piedi verso la Grignetta.

Riprese le ricerche per salvare due escursionisti brianzoli: raffiche di vento e nebbia, Elisoccorso non può levarsi in quota

L’auto è rimasta dove l’hanno posteggiata. I telefonini dei due giovani sono irraggiungibili. Nei bivacchi e nei rifugi non sono stati trovati. I soccorritori stanno operando con condizioni meteorologiche avverse: sul territorio lombardo sono arrivate delle intense nevicate. In quota, ci sono anche forti raffiche di vento. Elementi che rendono particolarmente complesse le ricerche. A causa del vento, l’elisoccorso non può levarsi in quota.