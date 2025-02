Il consiglio comunale di Vimercate ha sospeso una parte dei lavori e ha dedicato un minuto di silenzio per la morte del vimercatese Cristian Mauri e del compagno di escursione Paolo Bellazzi, di Cambiago, i due escursionisti i cui corpi senza vita sono stati ritrovati lunedì 10 febbraio, dopo tre giorni di ricerche, in uno dei canali che portano alla Grignetta.

Morte sulla Grignetta, il dolore di Vimercate per Cristian e Paolo: Mauri un volto dello sport cittadino, allenatore di calcio e ideatore della Corsa dei campanili

Grande la commozione in aula lunedì sera soprattutto perché Mauri era uno dei volti dello sport, e non solo, della città.

Allenatore dell’Ac Leon Monza e Brianza, era fra gli ideatori della Corsa dei campanili, appuntamento diventato irrinunciabile per molti cittadini anche provenienti da fuori Vimercate. Era anche un amico della vicesindaco, Mariasole Mascia, e del consigliere di maggioranza Mattia Frigerio, che hanno dato voce al cordoglio dell’aula.

Morte sulla Grignetta, il dolore di Vimercate per Cristian e Paolo: la commozione della vicesindaco Mascia

«Questa sera – ha esordito il presidente, Davide Nicolussi – il consiglio sarà faticoso per i fatti che colpiscono la nostra città. Ci sono momenti, però, in cui quest’aula diventa luogo di rappresentanza, in cui ci si ferma e quando è possibile si riflette su temi che ci precedono e ci superano. E forse questa sera è uno di quei casi. In questo momento siamo chiamati in modo particolare ad essere una comunità ed essere una comunità significa che quando qualcuno soffre, facciamo sentire la nostra vicinanza. E in particolare questa sera vogliamo rivolgerci ai famigliari, a tutti gli amici, di Christian e Paolo, che stanno passando momenti molti difficili».

La decisione presa dall’aula è stata quella di votare solo gli oggetti improrogabili, rinviando gli altri lavori alla prossima seduta. Prima di proseguire, il consiglio ha poi dedicato un minuto di silenzio alla memoria delle due vittime. Visibilmente commossa la vicesindaco Mascia: «Cristian Mauri – ha detto – è stato ed è uno dei motivi per cui amo tantissimo questa città. Credo sia stato un collante forte della comunità ed è giusto che questa sera venga ricordato».

Morte sulla Grignetta, il dolore di Vimercate per Cristian e Paolo: il ricordo del consigliere Frigerio

L’ultimo ricordo, quello affidato ad un altro amico stretto di Mauri, il consigliere Frigerio: «Cristian era un grande amico non solo mio, ma di tanti. Perché era sempre pronto a dare tutto se stesso per gli altri, era un trascinatore, era un casinista, ma soprattutto era un puro. Alla comunità, come ha detto il vicesindaco, ha dato tanto. È stato un riferimento per tantissimi bambini nel calcio da anni E se la città, in un giorno di aprile, si riempie di festa per la corsa dei campanili, è merito e idea sua perché è stato lui a proporla anni fa».

Frigerio ha rivolto poi il suo saluto alla moglie Elisa, al figlio della coppia Riccardo, e a tutti gli amici che ora sono stretti nel dolore della perdita.