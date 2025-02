Brianzoli dispersi sulla Grignetta, terzo giorno di ricerche e incognita meteo

Terzo giorno di ricerche sulla Grignetta degli alpinisti brianzoli dispersi dal pomeriggio di sabato 8 febbraio, quando il mancato rientro di Cristian Mauri di Vimercate e Paolo Bellazzi di Cambiago al Pian dei Resinelli ha fatto scattare l’allarme e mobilitato i soccorsi.

Brianzoli dispersi sulla Grignetta, il meteo ha complicato le operazioni

Lunedì mattina si sono preparate diverse squadre, ma per la strategia delle ricerche e i mezzi da utilizzare sarà determinante il meteo che negli ultimi giorni ha complicato le operazioni con neve, vento in quota e visibilità ridotta. Anche la seconda giornata, domenica, non ha dato esiti: ma il sistema della direzione lombarda dei Vigili del Fuoco avrebbe agganciato uno dei telefonini dei dispersi, restringendo l’area di ricerca alla zona del canalone Caimi. Le ricerche ripartono da qui.

Brianzoli dispersi sulla Grignetta, sportivi, amici e colleghi

Entrambi classe ’76, Mauri e Bellazzi sono appassionati sportivi, amici e colleghi di lavoro.