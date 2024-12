Monza, viale Campania: arriva l’ultima fase di progettazione per il collettore collassato

È iniziata la fase di progettazione esecutiva per il risanamento strutturale del maxi-collettore fognario di viale Campania, a Monza, dove nei mesi scorsi un crollo ha messo in evidenza di un intervento lungo e costoso per ristrutturare la conduttura.

Monza, viale Campania: le modalità dei lavori su 1,2 chilometri da rotatoria San Fruttuoso a via Borgazzi

“L’intervento interesserà l’intero asse stradale dalla rotatoria di San Fruttuoso sino all’incrocio con via Borgazzi, per una lunghezza complessiva di 1,2 chilometri” ha detto BrianzAcque, che sottolinea come “i lavori di manutenzione straordinaria si svolgeranno in modalità completamente interrata così da impattare il meno possibile sulla circolazione viabilistica e sulla vita dei cittadini”.

Di fatto, aggiunge la società che gestisce il sistema idrico integrato, saranno sempre garantite due corsie, una per senso di marcia.

Monza maxi-collettore fognario di viale Campania Collettore riparato Monza maxi-collettore fognario di viale Campania Attività di rilievo mediante laser scanner

Monza, viale Campania: cosa è stato fatto dopo i due cedimenti

“Dopo i due cedimenti del 23 e del 31 dicembre 2023, il collettore, con alle spalle quasi un secolo di vita, è stato posto sotto stretta osservazione con indagini a tappeto e strumentazioni tecnologicamente avanzate già dai primi giorni di gennaio 2024 – ha aggiunto BrianzAcque – Il primo impegno è stato quello di risolvere l’emergenza e costruire in corrispondenza del punto collassato un manufatto ad hoc in cemento armato dalle dimensioni di 6 metri per 5 e profondo 4. Una azione che ha impegnato le maestranze sino ad aprile 2024 e che ha consentito la riapertura parziale del viale nel mese di maggio”.

Monza maxi-collettore fognario di viale Campania Attività Carrello Georadar Monza maxi-collettore fognario di viale Campania fase di lavori Monza maxi-collettore fognario di viale Campania Prove Penetrometriche

Monza, viale Campania: collettore centenario lungo 62 chilometri

Il collettore di viale Campania, in funzione da 100 anni, ha una lunghezza totale di 62 chilometri che, partendo a Nord da Giussano passa sotto il tessuto urbano di Verano Brianza, Carate Brianza, Seregno, Desio, Nova Milanese, Muggiò arriva a Monza.