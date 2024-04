Monza: un’altra aggressione a scopo di rapina tra giovanissimi, due ragazzi arrestati dalla Polizia

Un’altra aggressione a scopo di rapina da parte di giovanissimi in centro, a Monza. La Polizia di Stato nella notte de 13 aprile ha arrestato due ragazzi, uno italiano e l’altro di origine sudamericana, entrambi residenti a Monza, di 18 e 20 anni, accusati di percosse e rapina in concorso. Sono stati portati nella casa circondariale di via Sanquirico a disposizione della autorità giudiziaria.

L’intervento degli agenti è avvenuto attorno all’una e trenta di notte quando alla centrale operativa della Questura di Monza è giunta una richiesta di intervento in via De Gradi fa parte di un gruppo di ragazzi che segnalava di aveva subìto una rapina da parte di un altro gruppo di coetanei della quale hanno fornito una descrizione apparentemente accurata: si sarebbe trattato di tre ragazzi e una ragazza.

Monza: aggressione a scopo di rapina in centro, i due presunti autori subito fermati

Uno dei ricercati, con una felpa rossa, è stato intercettato all’intersezione tra via De Gradi e via Aliprandi mentre si allontanava a passo svelto verso via Bergamo. Un secondo, con felpa nera, è stato pizzicato in via Bergamo mentre si allontanava da solo.

Secondo quanto ricostruito ad essere stato aggredito sarebbe stato un gruppo di sei ragazzi, tutti ventenni, che dopo avere trascorso la serata in centro stava percorrevano via Bergamo, in direzione via De Gradi: improvvisamente uno dei componenti del gruppo sarebbe stato accerchiato da tre soggetti e percosso per sottrargli il cellulare ed il portafogli. Due amici della vittima sono intervenuti ma sarebbero stati a loro volta spintonati e percossi. Intanto, una delle ragazze degli aggrediti ha chiamato il 112.

I tre amici aggrediti sono stati sottoposti a visita medica presso il San Gerardo di Monza e due hanno riportato lesioni guaribili in 2 e 5 giorni.

Monza, aggressione a scopo di rapina in centro: prognosi di 2 e 5 giorni per le vittime

Uno dei ragazzi fermati avrebbe fatto ritrovare il telefono cellulare e i documenti del ragazzo rapinato, ma non i soldi, circa 15euro, e il portafogli. Avrebbe anche fornito informazioni su un altro ragazzo e su una ragazza minorenne che avrebbero “contribuito all’azione delittuosa”. I due fermati sarebbero già noti alle forze dell’ordine per reati specifici, per fatti commessi a inizio del 2024 e nel 2022. In merito agli altri due presunti partecipanti sono in corso accertamenti “per il successivo deferimento all’Autorità Giudiziaria”.