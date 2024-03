Monza, rapine in centro: un maggiorenne e tre minori arrestati dalla Polizia di Stato

Quattro giovanissimi, tra i quali tre minorenni, sono stati arrestati dalla Polizia di Stato a Monza in quanto ritenuti responsabili di due rapine per strada, in centro città, sabato 16 e domenica 17 marzo.

Il primo episodio è accaduto attorno alle 22.15 di sabato, dopo una serie di chiamate alla Sala Operativa della Questura di Monza e della Brianza che segnalavano un’aggressione sul Ponte dei Leoni da parte di diversi giovani ai danni di un altro ragazzo, sul posto si sono portati equipaggi della Polizia. All’arrivo dei poliziotti i presunti responsabili dell’aggressione sarebbero fuggiti in diverse direzioni. Mentre un equipaggio ha soccorso la vittima, un 17enne italiano residente nel Vimercatese con un rigonfiamento allo zigomo e lesioni al labbro, l’altro equipaggio si è messo alla ricerca dei fuggitivi.

Monza, rapine in centro: l’aggressione e la rapina a due fratelli al Ponte dei Leoni

Secondo quanto raccontato dalla vittima si sarebbe trattato di un gruppo di ragazzi tra i 16 e i 20 anni. L’aggressione sarebbe avvenuta in quanto avrebbe tentato di farsi restituire uno smanicato “Emporio Armani” e delle cuffie che avrebbero rapinato poco prima al fratello 14enne. Grazie alla descrizione fornita dalle vittime gli agenti hanno rintracciato a un centinaio di metri di distanza, nelle vicinanze del Duomo di Monza, un ragazzo sospetto, con le nocche di un dito sanguinanti e un giubbotto indossato sopra un altro.

Monza, rapine in centro: tre minorenni in azione di notte su una bici rubata

Sottoposto a controllo avrebbe detto agli agenti di non ricordare come si fosse ferito: sotto al suo giubbotto, tuttavia, è spuntato uno smanicato verosimilmente identico a quello che era stato appena sottratto al 14enne. Sprovvisto di documenti il giovane è stato accompagnato in Questura per l’identificazione. Intanto un secondo equipaggio della Squadra Volante ha arrestato tre minori, due 16enni, un italiano e un marocchino, e un 17enne rumeno, anch’essi ritenuti responsabili di una rapina, in questo caso ai danni di un 38enne monzese, al quale avrebbero sottratto 55 euro nella notte del 17 marzo, attorno alle 2, mentre transitava a piedi in via Canova, all’altezza di via Cremona.

Monza, rapine in centro: la minaccia con un cavatappi

Dal suo racconto, sarebbe stato avvicinato da tre sconosciuti in bicicletta che con insistenza avrebbero provato a richiamare la sua attenzione poi due gli si sarebbero parati davanti e il terzo avrebbe estratto un oggetto appuntito, tipo un cavatappi, intimandogli di consegnargli quanto aveva nel portafoglio. I tre si sarebbero quindi dati alla fuga.

La vittima ha chiamato il 112 ed è stato immediatamente raggiunto da un equipaggio della Polizia di Stato: attraverso la descrizione dei tre, tra i 16 e i 20 anni, nei pressi di via Vittorio Emanuele i tre sospetti sono stati rintracciati, con una bici da donna, segnalata dal 38enne, che uno dei ragazzi, alla vista delle divise avrebbe cercato di nascondere. Salvo che una donna, transitata in quel momento, l’ha riconosciuta come sua dicendo ai poliziotti che le era stata rubata poco prima.

I tre ragazzi fermati, sprovvisti di documenti di riconoscimento, sono stati a loro volta accompagnati in Questura per l’identificazione. Uno dei 16enni, di origine marocchina, sarebbe stato trovato in possesso di 55euro dello stesso taglio denunciato dal 38enne, mentre il 17 enne di un cavatappi, in una tracolla, nella quale gli agenti avrebbero trovato anche i documenti e lo smartphone appartenenti al presunto autore della rapina e dell’aggressione ai danni dei due fratelli avvenute al Ponte dei Leoni, un 18enne italiano di origini albanesi.

Monza, rapine in centro: il maggiorenne in via Sanquirico i minori al Beccaria

Il 17enne avrebbe ammesso di avere partecipato a sua volta alla rapina al 14enne e che successivamente si sarebbe scambiato gli indumenti con l’altro autore della rapina “nel tentativo di confondere la polizia”. Tutti i ragazzi, residenti a Monza, Muggiò e Nova Milanese sono stati quindi arrestati e messi a disposizione della Procura della Repubblica di Monza per quanto riguarda il maggiorenne, e della Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni i tre minori. Il primo è stato portato presso la Casa Circondariale di Monza, i minorenni al “Beccaria” di Milano.