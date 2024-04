Aggredisce con un coltello due diciottenni per rapinarli, 14enne denunciato a Bellusco

Un 14enne originario del Marocco, residente in alta Brianza, è stato denunciato in stato di libertà dai carabinieri della Compagnia di Vimercate dopo che a Bellusco, insieme a un complice che si è dato alla fuga prima dell’arrivo dei militari, avrebbe minacciato con un coltello a serramanico e percosso due 18enni italiani per rapinarli di un capo di abbigliamento appena acquistato in un negozio del paese.

I militari sono riusciti a identificare il 14enne, ancora presente sul posto insieme alle vittime con le quali, dicono i carabinieri: “aveva ingaggiato una colluttazione”. Il coltello a serramanico è stato sequestrato e il minorenne, al termine delle formalità connesse alla denuncia all’Autorità giudiziaria, è stato affidato ai genitori.

A Bellusco un 14enne accusato di rapina, a Vimercate un 17enne con un coltello: denunciati

Un altro minore, egiziano, di 17 anni, è stato invece denunciato a piede libero a Vimercate per porto abusivo di oggetti atti ad offendere: durante un controllo di un gruppo di giovani. eseguito dai Carabinieri presso un centro commerciale della zona dopo una richiesta di intervento per schiamazzi, è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico, sottoposto a sequestro. Il minorenne, al termine delle formalità previste, è stato affidato ai genitori.

A Vimercate in tre pizzicati a imbrattare degli edifici in piazza Marconi, denunce

Sempre a Vimercate sono stati inoltre deferiti in stato di libertà un 24enne rumeno e un 31enne brasiliano residenti a Carnate e una 18enne brasiliana residente a Ornago, per deturpamento e

imbrattamento di cose altrui. I carabinieri, dopo una segnalazione, li hanno pizzicati in piazza Marconi intenti ad imbrattare alcuni edifici. I tre presunti responsabili, ancora in possesso della bomboletta di vernice spray utilizzata, sottoposta a sequestro, sono stati rintracciati e identificati.