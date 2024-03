Monza: di notte a rubare nei box di via Donizetti e Clementi, due 17enni arrestati e un 15enne denunciato

Altri due minori arrestati e un terzo denunciato, per furto, a Monza, dopo il caso della gang di presunti rapinatori, tre dei quali minorenni, fermati nei giorni scorsi, sempre nel capoluogo brianzolo. La Polizia di Stato è intervenuta martedì 19 marzo, in piena notte, in via Donizetti, dopo la segnalazione di un passante che ha visto tre ragazzi scavalcare la cancellata di uno stabile passandosi una bicicletta.

Monza, di notte a rubare nei box: tre minorenni finiscono nei guai

Una pattuglia ha intercettato nei pressi due 17enni e un 15enne, tutti di origine egiziana, uno dei quali, alla vista degli agenti, avrebbe gettato un coltello che aveva in tasca, successivamente recuperato dalla Polizia. Un altro coltello di piccole dimensioni è stato trovato in possesso del secondo 17enne. Il 15enne, “da subito collaborativo” dicono dalla Questura, avrebbe “ammesso di avere compiuto furti” insieme agli altri due in box di via Donizetti e di un altro stabile in via Clementi, consegnando quanto rubato.

E in effetti la saracinesca di un garage di via Donizetti è risultata sollevata, con la serratura danneggiata così come quella di uno sportello di un’auto custodita all’interno, ma non sarebbe stato sottratto nulla, mentre da un box di via Clementi il proprietario ha denunciato la sparizione di una bicicletta e di sei pietre minerarie, refurtiva che sarebbe stata trovata in possesso dei tre ragazzi.

Monza, di notte a rubare nei box: i due 17enni già noti alle Forze dell’ordine

Una volta in Questura per l’identificazione sarebbe risultato che i due 17enni, entrambi arrestati e tradotti al Beccaria di Milano a disposizione della Procura presso il Tribunale dei Minori di Milano, sono già noti per rapina e che uno era in affidamento in prova ai servizi sociali presso una comunità della provincia di Brescia, dalla quale si era allontanato dallo scorso novembre. Nessun precedente invece per il 15enne, denunciato in stato di libertà.