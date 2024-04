Rapinò un centro scommesse con cinque amici: ventenne di Lentate in arresto

Era ormai convinto di essere riuscito a mettere a segno una rapina a Mozzate, in provincia di Como, senza alcuna conseguenza, ma aveva sbagliato a fare i suoi conti: un giovane di 21 anni, residente a Lentate sul Seveso, nella primissima mattinata di giovedì ha ricevuto la visita dei carabinieri. Hanno notificato e dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere.

Rapinò un centro scommesse con cinque amici: in azione armati a dicembre 2023

La rapina risale al 19 dicembre 2023 al centro scommesse “GoldBet” di Mozzate, sulla strada varesina. Un giovane era entrato nel locale fingendo di essere un cliente. In realtà era dentro solo per valutare quale potesse essere il momento migliore per entrare in azione. Poco dopo, infatti, aveva dato il segnale agli amici. Erano entrati armati, con il volto travisato, e avevano anche colpito il titolare dell’attività con un colpo alla testa. Poi avevano intascato velocemente i soldi presenti in cassa in quel momento, circa 4mila euro, ed erano fuggiti facendo perdere le loro tracce.

Rapinò un centro scommesse con cinque amici: le indagini dei carabinieri

A distanza di mesi si sentivano ormai tutti al sicuro. La giustizia, però, non si era dimenticata di loro. Una lunga attività di indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Como, ha permesso ai carabinieri della Compagnia di Cantù di fare piena luce sulla vicenda e di risalire all’identità dei sei rapinatori, consegnando i primi quattro giovanissimi alla giustizia: si tratta due fratelli minorenni di Lomazzo, un loro concittadino di 20 anni e l’amico lentatese di 21 anni. I primi due ad accorgersi di essere stati scoperti sono stati i minorenni: il 22 marzo sono stati accompagnati al «Beccaria» di Milano e messi a disposizione della Procura per i minori. A distanza di poco meno di una settimana, nuova missione per i carabinieri, sguinzagliati all’alba a Lomazzo e a Lentate sul Seveso per andare a prendere i due maggiorenni. Per il lentatese e per il suo complice si sono subito aperte le porte del carcere Bassone di Como, dove si è svolto l’interrogatorio di garanzia. Indagini ancora in corso per portare in carcere altri due complici immortalati dalle telecamere del sistema di videosorveglianza.