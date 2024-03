Renate: rapinano due ragazzi alla stazione, arrestati un 18enne e un minorenne

Uno ha poco più di 18 anni, l’altro giusto 16: entrambi sono stati arrestati dai carabinieri della stazione di Besana in Brianza, che fa capo alla compagnia di Seregno, per essere stati scoperti in flagranza di reato per una rapina aggravata.

Tutto è successo nella serata di mercoledì 27 marzo, a Renate: teatro, la stazione ferroviaria, dove i militari sono arrivati dopo una richiesta di aiuto da parte delle vittime della rapina, due 17enni residenti in alta Brianza. Sul posto i carabinieri hanno raccolto la testimonianza dei ragazzi, che hanno raccontato di essere stati accerchiati poco prima, minacciati e colpiti da tre sconosciuti, che hanno chiesto loro di consegnare un borsello, due cappellini e contanti.

Renate: rapinano due ragazzi alla stazione, l’allarme e l’intervento

La descrizione degli aggressori è stata diramata alle pattuglie in servizio e non distante dallo scalo ferroviario gli uomini dell’Arma hanno individuato due dei tre aggressori: pochi dubbi, per quanto i fatti vadano ancora verificati, uno aveva ancora il bottino della rapina con sé.

Durante le operazioni, il maggiorenne di nazionalità egiziana ha tentato di sottrarsi all’arresto sferrando un pugno a uno dei militari e tentato di scavalcare la recinzione di un’abitazione privata per darsi alla fuga. I carabinieri lo hanno però bloccato e lo hanno immobilizzato anche grazie a una pattuglia del radiomobile di Seregno.

Lui e il minorenne sono stati portati al comando di Seregno dove sono dichiarati in arresto per il reato di rapina aggravata, quindi trasferiti alla casa circondariale di Monza e al minorile Beccaria di Milano in attesa delle parole dell’autorità giudiziaria.