Monza, una 22enne si ribalta, in auto ha della droga: la testimone dell’incidente è sotto gli effetti dell’alcol

Ha assistito a un incidente stradale, provocato da una automobilista 22enne verosimilmente sotto gli effetti dell’alcol, che si è ribaltata lungo via Visconti, a Monza, e quando ha detto alla Polizia locale di essere informata sull’accaduto, agli agenti è apparsa a sua volta sotto gli effetti dell’alcol, tanto da essere sottoposta a test con l’etilometro, positivo, e quindi denunciata per guida in stato di abbrezza.

L’incidente a Monza in via Visconti, auto ribaltata nella carreggiata opposta

E’ accaduto domenica 13 novembre attorno alle 6 del mattino: all’altezza del civico 45 di via Visconti, un’auto diretta verso largo Mazzini è finita contro un’altra, posteggiata, e si è ribaltata rimanendo pericolosamente adagiata sul lato sinistro nella carreggiata opposta. Al volante, illesa, una 22enne monzese, apparsa agli agenti della polizia locale intervenuti sul posto con personale del 118 “sotto l’effetto di alcool“. E’ stata quindi sottoposta ad accertamenti dagli agenti che inoltre, all’interno del veicolo, hanno trovato un piccolo contenitore con della modica quantità di cannabinoidi. La donna è stata quindi accompagnata presso il pronto soccorso dell’ospedale San Gerardo per accertamenti relativi alla eventuale guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Risulta indagata.

L’incidente a Monza in via Visconti, la testimone positiva all’alcoltest

Intanto, sul luogo del sinistro è stata raccolta la testimonianza della conducente di un’altra auto, estranea al sinistro, una 23enne monzese, che si sarebbe dichiarata informata sull’accaduto. Tuttavia, a sua volta, sarebbe stata sotto gli effetti di alcolici. Sottoposta ad etilometro è risultata in stato di ebbrezza e conseguentemente denunciata ai sensi dell’articolo 186 del Codice della Strada.