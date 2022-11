Alcol alla guida, quaranta controlli a Monza: cinque patenti ritirate dalla Polizia

Contrasto alla guida in stato di ebbrezza alcolica: nel weekend del 5 e 6 novembre la Polizia di Stato, con il personale della Sezione di Polizia Stradale di Monza e della Brianza e la Polizia Locale di Monza hanno svolto un servizio congiunto con un posto di controllo in un punto di grande scorrimento dove sono stati sottoposti a verifica a campione una quarantina di automobilisti in transito. A tutti i conducenti controllati è stato fatto effettuare un pre-test e, in caso di positività, è stata effettuata una ulteriore prova mediante accertamento con etilometro. Durante la notte sono state in totale 5 le patenti ritirate dagli agenti.

Alcol alla guida, controlli a Monza: in tre con il doppio di alcol consentito dal Codice

Tre conducenti, tutti di sesso maschile e residenti in provincia, sono risultati positivi per guida in stato di ebrezza alcolica superando di più del doppio il limite consentito dalla norma (che è 0.50 grammi/litro): nei loro confronti è scattata una denuncia penale con il ritiro della patente che sarà oggetto di sospensione dalla Prefettura. Un altro automobilista si è rifiutato di sottoporsi alle prove e per questo è stato denunciato. Tra i positivi anche un minorenne alla guida di un ciclomotore, in stato di ebrezza alcolica, seppur di poco oltre il limite.