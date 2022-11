Sfonda il balcone di una anziana con l’auto, denunciato un 38enne di Lentate

Si è vista entrare un’auto nel balcone una anziana di Lazzate: protagonista un 38enne di Lentate sul Seveso che ha perso il controllo della propria Audi A3 finendo contro la balaustra del balcone si una abitazione, sfondadola. E’ successo domenica 6 novembre attorno alle 21.

Con l’auto contro il balcone a Lazzate: il conducente di Lentate sul Seveso è ubriaco

Sul posto è giunta una pattuglia die carabinieri della stazione dell’Arma di Lentate che ha messo in sicurezza l’area, verificato che non ci fossero feriti e quindi effettuato i rilievi del sinistro, compreso il test dell’etilometro al conducente, con il quale è stata rilevata una presenza di alcol nel sangue pari a quasi 1,4 grammi per litro contro il limite di legge di 0,50 g/l. Il 38enne è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza con contestuale ritiro della patente di guida e sequestro del veicolo.