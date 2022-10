Bellusco: positivo all’alcol fa un incidente, il passeggero deve scontare un anno di reclusione

Con un tasso alcolemico di 1,3 grammi per litro, quando il limite è 0,5, al volante alla ricerca di locali con un connazionale cinese senza documenti ma con un provvedimento di esecuzione all’ordine di carcerazione per associazione a delinquere e detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. La scoperta è avvenuta quando il conducente dell’auto, un 41enne con domicilio a Milano, a Bellusco, sulla Sp2 “Monza Trezzo” il 9 ottobre ha fatto un incidente che ha visto il coinvolgimento di un 30enne di Trezzano Rosa in sella a una moto, traportato all’ospedale San Raffaele in codice giallo.

Bellusco, dopo l’incidente la denuncia e l’arresto

Durante gli accertamenti i carabinieri hanno deferito in stato di libertà il conducente, già noto per tre analoghi episodi di “guida sotto l’influenza dell’alcool”, con un tasso alcolemico superiore al limite consentito (1,38 gr/l), da accertamento etilometrico. Il passeggero, invece, poiché sprovvisto di documenti personali è stato condotto al Comando compagnia di Vimercate dove, sottoposto a rilievi dattiloscopici per l’identificazione, è risultato pendente un provvedimento di esecuzione all’ordine di carcerazione (emesso il 9 settembre 2019 dall’ufficio esecuzioni penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Torino) dovendo espiare la pena di 1 anno 4 mesi e 17 giorni di reclusione per i reati si associazione a delinquere e detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Arrestato, terminate formalità di rito, è stato portato alla casa circondariale di Monza.