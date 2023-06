Monza: c’è “Torch”, riferimento per le infezioni in gravidanza e capofila internazionale per un vaccino

Un ambulatorio dedicato alle infezioni in gravidanza. All’interno della Struttura Complessa di Ostetricia della Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori di Monza, diretta dalla professoressa Anna Locatelli, opera da diversi anni l’ambulatorio “Torch”, un acronimo inglese che indica un complesso di infezioni di importanza ostetrica che devono essere individuate con uno screening nella donna gravida.

Monza: “Torch” punto di riferimento delle infezioni in gravidanza, quali sono

Nello specifico le infezioni sono Toxoplasma gondii, un insieme di patologie quali Sifilide, HIV, Parvovirus B19, Varicella zoster, Coxsackievirus (identificate dalla lettera O che sta per “others“, “altri” nella lingua di Shakespeare), Rubella virus, il virus della Rosolia, Citomegalovirus, ed Herpes Simplex virus. Il servizio, coordinato dalla dottoressa Sara Ornaghi, offre alle donne in gravidanza una continuità di cura, con la possibilità di ricevere, dopo una prima consulenza specifica, una presa in carico completa sia dal punto di vista clinico sia ecografico.

È, inoltre, possibile eseguire procedure di diagnosi prenatale invasiva, come l’amniocentesi e la funicolocentesi, per definire lo stato infettivo fetale, ed altre indagini strumentali più avanzate, quali la risonanza magnetica mirata allo studio del sistema nervoso centrale del feto.

Monza: “Torch” punto di riferimento delle infezioni in gravidanza, terapia antiviral offerta solo da centri di ricerca

Il centro Torch offre la possibilità di trattamento con il farmaco antivirale Valaciclovir nel caso di infezione materna o fetale da CMV, nell’ambito di una rete di collaborazione nazionale. Si tratta di una nuova terapia efficace, offerta solo nei centri di ricerca. L’attività clinica dell’ambulatorio Torch è strettamente affiancata dall’attività di ricerca con l’obiettivo di continuare a migliorare l’assistenza e la cura delle donne e dei bambini con un problema infettivo.

Monza: “Torch” punto di riferimento delle infezioni in gravidanza, studio multicentrico internazionale per vaccino

La Struttura Complessa di Ostetricia è il centro coordinatore italiano di uno studio multicentrico internazionale, lo studio CMVictory, per la valutazione dell’efficacia di un vaccino contro il CMV, finalizzato alla prevenzione dell’infezione fetale congenita. Inoltre, l’ambulatorio prevede una gestione multidisciplinare, basata su una stretta e consolidata collaborazione con le Strutture Complesse di Infettivologia, Microbiologia e Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale.

Monza: “Torch” punto di riferimento delle infezioni in gravidanza, anche ambulatorio neonatale

La continuità di cura è garantita anche dopo il parto, grazie alla presenza di un ambulatorio neonatale dedicato per la valutazione e il follow up dei neonati con un problema infettivo. L’ambulatorio TORCH è operativo tutti i giovedì mattina. Gli appuntamenti possono essere prenotati direttamente dall’utente, dai MMG o dal ginecologo curante attraverso il CUP ostetrico (tel. 039 2333126, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 9.30 e dalle 13.30 alle 15.30) o inviando una mail all’indirizzo: ambulatoriotorch@irccs-sangerardo.it.