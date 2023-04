Monza: all’Irccs San Gerardo una settimana di visite e incontri per donne e adolescenti

Una settimana dedicata alla salute delle donne, a partire dalle giovanissime. La Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori, che fa parte del network dei Bollini Rosa con tre Bollini assegnati, aderisce all’ottava edizione dell’(H)Open Week, un’iniziativa di Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, tesa a promuovere l’informazione, la prevenzione e la cura al femminile.

Monza: al San Gerardo in occasione della Giornata nazionale della Salute della donna

In occasione della Giornata nazionale della Salute della Donna, che si celebra il 22 aprile, l’ospedale monzese offre gratuitamente a partire dal 17 aprile servizi clinici, diagnostici e informativi in presenza e a distanza in diverse aree specialistiche dedicati alle donne, alle adolescenti e alle neomamme, grazie all’importante contributo dei consultori e alla collaborazione delle strutture complesse di Ginecologia e Psichiatria.

“I Consultori Familiari – spiega la dottoressa Patrizia Zanotti, responsabile del servizio – vogliono sottolineare la loro presenza sul territorio, con percorsi assistenziali condivisi con il Dipartimento Area della Donna e Materno-infantile come servizi di riferimento e di prossimità per la salute fisica, psichica e sociale della donna, coppia e famiglia nelle diverse fasi del ciclo di vita”.

Monza: al San Gerardo con la Pelvic Floor Unit

In una società che si fa più attenta alla salute vista in termini di qualità della vita, la medicina di genere assume un ruolo importante. “La Pelvic Floor Unit della Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori – afferma il dottor Matteo Frigerio, coordinatore della Pelvic Floor Unit – nasce dall’esigenza di offrire alle pazienti con disfunzioni del pavimento pelvico il miglior percorso diagnostico-terapeutico, offrendo un approccio integrato e personalizzato in un’unica infrastruttura dedicata alla donna Le problematiche trattate possono infatti essere responsabili di una severa alterazione della qualità di vita. Tra queste vi sono l’incontinenza urinaria, le cistiti ricorrenti, il prolasso genitale, le lesioni post-partum, le complicanze protesiche genito-urinarie, la vulvodinia, il dolore pelvico cronico e la sindrome genitourinaria della menopausa”.

Monza: al San Gerardo, la salute mentale al centro

E anche la salute mentale viene messa al centro: “Aprire alle donne di tutte le età la possibilità di usufruire del supporto degli psichiatri in occasione di eventi impegnativi e stressanti come il la maternità e non solo – conclude il professor Massimo Clerici, direttore della Struttura Complessa di Psichiatria e Direttore della scuola di specializzazione di Psichiatria dell’Università degli Studi di Milano Bicocca – garantisce uno spazio di consulenza professionale necessario per la prevenzione precoce di disturbi mentali importanti – quali la depressione – o l’accessibilità a terapie psicofarmacologiche, interventi psicoterapici e psicosociali anche aperti al partner e alla famiglia“.

Monza: al San Gerardo, proposte per donne di tutte le età

Due le proposte riservate alle donne di tutte le età: il 18 aprile dalle 8.30 alle 13 in programma visite uroginecologiche gratuite (ambulatori ginecologia, piano terra settore A). Per prenotare telefonare, dalle ore 11 alle 13, allo 039 2336007. Il 19 aprile, dalle 13.30 alle 18, il Consultorio familiare di Villasanta presenterà tutte le sue attività (prenotazione non obbligatoria).

Monza: al San Gerardo, per le adolescenti

Diverse le proposte per le adolescenti: il 18 aprile, dalle 13.30 alle 15.30, il Consultorio di Monza offre consulenze ginecologiche (prenotazione non obbligatoria); sempre il 18 aprile dalle 13.30 alle 18, al Consultorio di Monza consulenze psicologiche individuali o di gruppo con gli operatori del Consultorio (Assistente sociale, Psicologa, Ostetrica) su contraccezione, affettività, sessualità e benessere psicologico (prenotazione non obbligatoria). E ancora il 18 aprile dalle 14 alle 15, Consultorio di Monza terrà una conferenza virtuale su sessualità e contraccezione e presentazione delle attività dei Consultori. Iscrizione via email scrivendo a: consultorio.deamicis@asst-monza.it. Il giorno successivo, 19 aprile, dalle 16.30 alle 18 il consultorio familiare di Villasanta terrà consulenze psicologiche individuali o di gruppo con gli operatori del Consultorio (Assistente sociale, Psicologa, Ostetrica) su contraccezione, affettività, sessualità e benessere psicologico (prenotazione non obbligatoria).

Monza: al San Gerardo, per le neomamme

Tre gli appuntamenti per le neomamme: il 17 aprile, dalle 14.30 alle 15.30 conferenza virtuale su “Sofferenza psichica perinatale: superare lo stigma”. Per partecipare collegarsi al link https://meet.google.com/xjt-rgbd-qiu; il 21 aprile il consultorio di Brugherio organizza una conferenza in presenza sulla rieducazione del pavimento pelvico. Due i gruppi: il primo dalle 9 alle 10.30; il secondo dalle 11 alle 12.30. Iscrizione via email: consultorio.brugherio@asst-monza.it. Infine, il 21 aprile, dalle 9 alle 13, il Consultorio di Brugherio terrà consulenze ginecologiche individuali o di gruppo con gli operatori del Consultorio (Assistente sociale, Psicologa, Ostetrica) su tematiche legate al puerperio (prenotazione non obbligatoria).