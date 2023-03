Seregno: il Premio Mimosa 2023 alla farmacista Cinzia Re

È stato assegnato a Cinzia Re il Premio Mimosa 2023 di Seregno, in occasione della Giornata internazionale della donna. L’evento della diciannovesima edizione (ma con alle spalle, sotto diversa etichetta altre tre edizioni), organizzato dall’amministrazione comunale, si è svolto mercoledì 8 marzo, in una sala della biblioteca civica Ettore Pozzoli.

Un premio che viene attribuito a donne che si sono distinte in città per l’impegno sociale. La consegna è avvenuta per mano del sindaco Alberto Rossi, affiancato dagli assessori Federica Perelli (istruzione), Laura Capelli (servizi sociali), Ivana Mariani (commercio), accompagnato dalla seguente motivazione: “Collaboratrice della farmacia di Ada Cerri fin dal 1987, due anni più tardi la dottoressa Cinzia Re rileva l’attività e diventa titolare del negozio di via Parini. Nel corso della sua pluriennale attività, Cinzia Re, ha saputo coniugare una solida conduzione imprenditoriale della propria attività commerciale con una costante ed approfondita interpretazione della missione culturale e sociale che è insita nella professione del farmacista”.

“Sono commossa e stupita e allo stesso tempo grata e attraverso me questo premio va alla mia squadra e ai colleghi farmacisti che come me si occupano della salute delle persone un terreno molto fertile sia dal punto di vista culturale che spirituale”, ha detto Cinzia Re. Al termine, sul piazzale antistante la biblioteca civica Pozzoli , è stata collocata una panchina rossa, realizzata da Cemento Line, azienda toscana di Cerreto Guidi: la panchina si inserisce in un progetto di donazione ad alcune città italiane al fine di ricordare quotidianamente i tanti episodi di femminicidio.