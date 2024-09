Monza: raccolta firme per il Giovannino d’Oro a Fabio Castelli, morto nell’incidente sul vialone Battisti

A due mesi dallo schianto su vialone Cesare Battisti a Monza che è costato la vita a Fabio Castelli, non si ferma l’ondata di affetto e riconoscenza per l’ex direttore delle scuole San Biagio e volontario della Croce rossa. Nell’incidente mortale perse la vita anche un altro motociclista, Manuel Luca Montella, originario di Roma e residente a Bovisio Masciago.

Monza: raccolta firme per il Giovannino d’Oro a Fabio Castelli, iniziativa della comunità pastorale Ascensione del Signore che ha coinvolto la Croce rossa

Per ricordare Castelli, il suo impegno trentennale a servizio della scuola e degli studenti e la sua presenza con la divisa della Cri, dalla comunità pastorale Ascensione del Signore è partita la proposta di assegnare alla sua memoria il prossimo Giovannino d’oro, la benemerenza civica monzese la cui cerimonia si tiene alla patronale. Un’iniziativa immediatamente condivisa anche dal comitato di Monza della Croce rossa, una seconda casa per Castelli.

«Abbiamo interpellato la segreteria del sindaco Pilotto per sapere quale fosse la procedura da seguire per avanzare questa candidatura per la benemerenza cittadina – raccontano i promotori – Abbiamo scelto quindi di avviare una raccolta firme, chiedendo al parroco della comunità Ascensione del Signore, monsignor Umberto Oltolini, stretto collaboratore di Castelli, di scrivere il testo delle motivazioni. Ed è stato proprio don Oltolini a suggerire di coinvolgere anche la Croce rossa in questa iniziativa».

Monza: raccolta firme per il Giovannino d’Oro a Fabio Castelli, un banchetto alla festa della Croce rossa del 5 ottobre

Il comitato locale ha subito accolto la proposta, ma non solo. In occasione della festa per i 160 anni del comitato monzese della Cri, che si svolgerà il 5 ottobre in piazza Trento e Trieste, gli amici e i compagni di volontariato di Castelli allestiranno un banchetto appositamente dedicato alla raccolta firme per promuovere la candidatura.

«Il Giovannino d’oro è la massima onorificenza cittadina e chiediamo a tutti di aiutarci e condividere questa iniziativa firmando la petizione», spiegano dalla Croce rossa monzese.

Monza: raccolta firme per il Giovannino d’Oro a Fabio Castelli, sarà estesa alle parrocchie e alle scuole con cui aveva lavorato

Una volta approntato il testo ufficiale della richiesta, con le motivazioni redatte non solo da monsignor Oltolini ma anche dalla direzione della Croce rossa di Monza, e che verranno inviate alla segreteria del sindaco, la petizione verrà estesa anche alle tante parrocchie nelle quali Castelli ha collaborato nella sua lunga carriera scolastica.

Si occupava della direzione non solo delle scuole parrocchiali di San Biagio ma anche delle scuole dell’infanzia della comunità Santissima Trinità d’amore, che comprendono le materne di San Carlo, San Giuseppe e Triante. Castelli era stato anche consulente nella gestione della scuola dell’infanzia San Francesco, gestita dalle suore francescane, nel momento critico del passaggio a un operatore privato, nel 2022.

«Sono tante le persone che hanno già aderito a questa iniziativa – spiegano dalle parrocchie – Castelli era spesso presente nelle scuole dove lavorava, conosceva il personale scolastico, gli insegnanti e anche i bambini e i ragazzi che volentieri incontrava nei corridoi. In tanti lo conoscevano e speriamo davvero che l’amministrazione possa tributare a lui il Giovannino alla memoria il prossimo anno».