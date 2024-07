Due motociclisti morti a Monza, l’omaggio del Comune alle vittime sul luogo dell’incidente

Anche l’amministrazione comunale di Monza partecipa al grande lutto per la tragedia della strada accaduta nel pomeriggio di venerdì 5 luglio quando due motociclisti, per cause in via di accertamento, si sono scontrati con un’auto, in viale Battisti, e sono successivamente deceduti all’ospedale.

Monza, corteo del sindaco con un gruppo di motociclisti fino a viale Battisti

Dal Palazzo è stato annunciato che sabato 6 luglio, alle 14, il sindaco Paolo Pilotto partirà dal Palazzo Comunale di Piazza Trento e Trieste insieme a un gruppo di motociclisti per un momento di raccoglimento e per depositare dei fiori in via Cesare Battisti, all’incrocio con via Rossini, luogo del tragico incidente in cui ieri hanno perso la vita i due motociclisti.