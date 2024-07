Incidente di viale Battisti a Monza, morto uno dei due motociclisti coinvolti

È stato dichiarato morto, alle 15.30, all’ospedale San Gerardo, dove era giunto in arresto cardiocircolatorio e sottoposto a rianimazione, uno dei due motociclisti coinvolti nel pomeriggio di venerdì 5 luglio in un gravissimo incidente stradale a Monza, in viale Cesare Battisti. Si tratta di un uomo di 37 anni residente in provincia di Monza e Brianza.

Si trova invece in gravi condizioni all’ospedale Niguarda di Milano un secondo centauro, di 55 anni, monzese. L’incidente è accaduto all’altezza dell’incrocio tra via Dante e via Rossini.

Incidente viale Battisti Monza 5 luglio 2024

Incidente di viale Battisti a Monza, la dinamica al vaglio della polizia locale

L’esatta dinamica del sinistro è ancora al vaglio della polizia locale monzese. Coinvolta anche una vettura guidata da una 53enne milanese, uscita praticamente illesa dal sinistro, con la portiera lato passeggero completamente sfondata, verosimilmente dall’impatto da parte degli altri mezzi coinvolti.

Secondo quanto riferito dal Comando le due moto avrebbero viaggiato “in marcia parallela” in direzione piazzale Virgilio mentre l’auto procedeva “in marcia ortogonale”, quindi lungo l’asse via Dante-via Rossini.

La polizia locale descrive l’evento come uno “scontro frontale e laterale destro tra veicoli in marcia” e dell’accaduto il Comando ha informato il Pubblico ministero di turno presso la Procura di Monza a cui è stato comunicato il sequestro probatorio dei veicoli coinvolti.

Sul posto si sono portati numerosi mezzi di soccorso, a partire da una eliambulanza atterrata nel prato che separa le due corsie del viale, oltre che alcune ambulanze e un’automedica e i vigli del fuoco. La circolazione è stata temporaneamente interrotta per consentire i soccorsi.