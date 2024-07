Morto dopo l’incidente a Monza, la Croce Rossa si stringe ai familiari del volontario Fabio Castelli

Era direttore amministrativo della scuola parrocchiale San Biagio di Monza e un volontario del Comitato di Monza della Croce Rossa Fabio Castelli, il 55enne monzese morto nella serata di venerdì 5 maggio all’ospedale milanese Niguarda dove era stato trasportato a seguito del gravissimo incidente stradale accaduto nel pomeriggio lungo viale Lombardia, nel capoluogo brianzolo. Nel sinistro ha perso la vita anche un altro centauro, Manuel Luca Montella, di 37 anni, residente a Bovisio.

Morto nell’incidente di Monza, la nota del Comitato della Croce Rossa per Fabio Castelli

“Il Comitato – si legge in una nota diffusa nella serata di venerdì 5 luglio – si stringe in un forte e commosso abbraccio a Lui e ai suoi familiari”.

In un messaggio social della Croce Rossa monzese si legge anche: “Ieri ci ha lasciati Fabio. All’improvviso, e non siamo pronti. Se ne è andato un nostro volontario, ma soprattutto uno di noi, un nostro amico; all’improvviso, e ci ha lasciati anche senza le parole”. “Fabio, eri un amico generoso: – si legge – il tuo tempo è stato il nostro tempo, il tempo di tanti servizi insieme; e se ti ricordiamo in tanti, è per tutte le volte che ci sei stato: “se serve, ci sono” è la frase che scrivevi più spesso in tutti i nostri gruppi. E l’hai sempre fatto senza retorica: per essere, mai per apparire. Ciao Fabio, nel ricordo siamo tutti cellule vive del tempo: e forse – non oggi – ci potrà consolare il fatto che sei vivo, nel ricordo, dentro tanti di noi”.