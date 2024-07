Monza: l’ultimo abbraccio di San Biagio a Fabio Castelli, morto nell’incidente di viale Battisti

Centinaia di persone venerdì 12 luglio hanno riempito la chiesa di San Biagio e il sagrato per dare l’ultimo saluto a Fabio Castelli, uno dei due motociclisti deceduti nello schianto dello scorso 5 luglio in viale Cesare Battisti.

Monza: l’ultimo abbraccio di San Biagio a Fabio Castelli, le parole di monsignor Umberto Oltolini

«Da quando sono parroco a Monza non ho mai visto questa chiesa così gremita. La vostra presenza così numerosa mi impressiona ma dice quanti rapporti abbia saputo costruire Fabio».

Così il parroco della comunità pastorale Ascensione del Signore, monsignor Umberto Oltolini, stretto collaboratore di Castelli che era direttore amministrativo alla scuola parrocchiale San Biagio, ha iniziato il suo lungo ricordo.

Monza funerali Fabio Castelli incidente stradale viale Battisti – foto Radaelli

«Ricordo il momento esatto in cui incontrai Fabio la prima volta. Era l’estate di cinque anni fa. Mi venne a trovare nel mio ufficio nella curia arcivescovile, pochi giorni dopo la mia nomina a parroco di questa comunità. Era venuto per presentarmi la sua scuola. Perché la scuola San Biagio davvero ha rappresentato un pezzo importante della sua vita, Qui ha saputo dare il meglio di sé offrendo le energie migliori, diventando una figura di riferimento importante».

Monza: l’ultimo abbraccio di San Biagio a Fabio Castelli, impegnato per la scuola di San Biagio fino a pochi minuti prima dell’incidente

Un impegno compiuto fino a pochi istanti prima dello schianto. Lo scorso venerdì, il giorno dell’incidente, verso mezzogiorno Castelli si trovava nella casa del decanato per presentare la bozza della nuova convenzione per la scuola dell’infanzia che si andrà poi a sottoscrivere con l’amministrazione comunale.

Monza: l’ultimo abbraccio di San Biagio a Fabio Castelli, i colleghi della Croce Rossa

Attivo, propositivo, ottimista, in grado di creare relazioni e collaborazioni. A scuola come in Croce Rossa, con i compagni di volontariato, la sua seconda famiglia. E c’erano entrambi questi mondi a condividere il dolore della moglie Katia, dei figli Alessandro, Sara e Maria Vittoria, della mamma Vittoria, dei fratelli Luca e Mario. C’era il sindaco Paolo Pilotto in rappresentanza di tutte le amministrazioni di ieri e di oggi che negli anni hanno collaborato con Castelli. E c’erano i volontari della Cri in divisa, che nemmeno nel giorno del dolore per la scomparsa dell’amico hanno mancato il loro compito di assistenza, distribuendo bottigliette d’acqua per alleviare il caldo torrido di una giornata di nubi e calore.

«Il compimento di una vita non si misura dall’età o dalla posizione sociale ma dalla capacità che abbiamo di riempirla di gesti di amore e ottimismo. Ed è per quell’amore e ottimismo donati che salutiamo e ringraziamo Fabio», ha concluso il parroco.

Monza: l’ultimo abbraccio di San Biagio a Fabio Castelli, il ricordo di chi l’ha conosciuto

Al termine della funzione in tanti hanno voluto lasciare un proprio ricordo di Fabio Castelli, a cominciare dalla preside della scuola San Biagio, Barbara Kadolph: «Ciò che abbiamo costruito insieme sarà custodito e rilanciato con determinazione, leggerezza e ottimismo». E poi i compagni della Croce Rossa: «Hai saputo prenderti cura di tutti, dai la forza a ciascuno di noi di andare avanti anche senza di te. Ci hai insegnato ad essere felici».

Poi la recita, tutti in piedi, della preghiera del volontario di Croce Rossa, quella che viene letta quando qualcuno passa avanti.

Un lungo applauso ha accompagnato l’uscita della salma dalla chiesa, prima dell’avvio verso il cimitero urbano.