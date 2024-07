Incidente di viale Battisti a Monza: il semaforo al centro di tutto, “indagini in corso”

“Indagini in corso”. E non potrebbe essere altrimenti per un incidente stradale che si è portato via due motociclisti, Fabio Castelli, monzese di 55 anni, sposato, tre figli, e Manuel Luca Montella, 37 anni, di origini romane e residente a Bovisio Masciago.

Incidente di viale Battisti a Monza: i rilievi e la dinamica di cosa è successo all’incrocio

La polizia locale di Monza sta cercando di ricostruire esattamente cosa sia accaduto venerdì 5 luglio, all’ora di pranzo, in viale Cesare Battisti dove due motociclisti sono finiti contro la portiera di un suv, un muro che gli si sarebbe parato davanti all’improvviso, sbucato da dietro la siepe del viale, all’altezza dell’incrocio con le vie Dante e Rossini.

Com’è fatto l’incrocio

Un incrocio regolato da un semaforo, uno dei quattro, considerando anche quello della Villa reale, che caratterizza lo storico viale, dove spesso è il traffico a farla da padrone.

E pare sia proprio il semaforo (chi aveva il verde?) al centro delle indagini per stabilire le responsabilità del gravissimo sinistro. Le due moto e l’auto, un suv Range Rover guidato da una 53enne milanese, non potevano evidentemente trovarsi a impegnare l’incrocio nel medesimo momento.

Incidente di viale Battisti a Monza: «Tempi lunghi», la videosorveglianza non riprende il luogo dell’incidente

«L’indagine su quanto accaduto venerdì avrà tempi lunghi, necessari per accertare la verità in maniera scientifica – dice il comandante della polizia locale – Dal canto nostro siamo stati meticolosi nei rilievi». E a proposito della videosorveglianza comunale: «Il sistema non riprende il luogo dell’evento ma aree non lontane» specifica Dongiovanni, che aggiunge: «Analizzeremo anche immagini delle telecamere pubbliche Tlc». Possibile inoltre che a dare una mano agli investigatori del Comando possano essere anche eventuali testimonianze.

Incidente di viale Battisti a Monza: l’impatto e i soccorsi

L’impatto tra le due moto, che a detta della polizia locale viaggiavano parallele, in direzione piazzale Virgilio, e l’auto è stato devastante.

L’automobilista è stata portata in codice verde all’ospedale di Vimercate per accertamenti mentre Castelli e Montella sono stati soccorsi in codice rosso, il primo dal personale paramedico inizialmente direttamente nelle vicinanze, dell’area verde tra le due carreggiate di viale Battisti e poi portato al Niguarda in codice rosso, con un trauma multiplo. In serata la comunicazione del decesso.

Incidente di viale Battisti a Monza: l’altra vittima

Montella era invece stato dichiarato morto già nel pomeriggio, all’ospedale San Gerardo, dove era giunto al pronto soccorso in arresto cardiocircolatorio a causa delle gravi ferite riportate.

La polizia locale ha descritto l’evento come uno “scontro frontale e laterale destro tra veicoli in marcia” e dell’accaduto il Comando ha informato il Pubblico ministero di turno presso la Procura di Monza a cui è stato comunicato il sequestro probatorio dei veicoli coinvolti.

Sul posto, oltre ai mezzi di soccorso inviati dal 118, presenti anche i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza la direttrice e pattuglie della Polizia di Stato.