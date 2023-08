Monza, incidente sulla SP6: ferito un 45enne, il guard-rail sulla carreggiata

Un uomo di 45 anni è rimasto ferito ed è stato trasportato in codice giallo all’ospedale San Gerardo di Monza, lunedì 21 agosto attorno alle 18, dopo che, mentre percorreva in auto la Sp6, a Monza, è terminato contro la barriera metallica a lato strada, letteralmente divelta dai supporti di sostegno e finita di traverso sulla carreggiata.

Monza, incidente sulla Sp6: ferito un 45enne

Sul posto, oltre a un’ambulanza inviata dal 118 e una pattuglia della polizia locale, si sono portate anche squadre del Comando provinciale dei Vigili del fuoco. Per soccorrere la persona coinvolta e per il ripristino delle condizioni di sicurezza è stata inviata l’autopompa del Comando di Monza con, al seguito, il Carro fiamma allestito appositamente per incidenti stradali dal distaccamento volontario di Lissone.

Sulla stessa direttrice, nel tratto finale, verso viale Elvezia, domenica 6 agosto era accaduto un altro incidente con un’auto ribaltata e una 18enne ferita gravemente.